Dimitrievski se gana el rol de titular en la portería del Valencia CF y condiciona el mercado

Finalizada la temporada 2025/26, llega la hora de los balances colectivos e individuales. Los han hecho internamente en el Valencia CF y los ha hecho también aficionado del equipo. Stole Dimitrievski, portero que se hizo con la titularidad en el ecuador del curso, ha sido el futbolista de la plantilla que mejor nota ha alcanzado entre los lectores de www.superdeporte.es en la macroencuesta para calificar el trabajo desde los despachos al campo, pasando por el cuerpo técnico. De hecho, para el 'staff', con Carlos Corberán al frente, el normacedonio ha pasado de ser prescindible hace justo un año a todo lo contratrio, a partir la próxima campaña 2026/27 con el rol sobre el papel de guardameta titular.

Como se ha señalado en las diferentes noticias sobre la planificación deportiva, el Valencia decidió hace semanas la continuidad del internacional por Macedonia del Norte, lo que supone ejecutar la cláusula que existe en el contrato para extender el contrato de de junio de 2026 a junio de 2028 previo pago de un bonus para el futbolista cercano al medio millón de euros. En cantidades inferiores, el salario de Dimitrievski también ascenderá con vista a estas dos nuevas temporadas de relación entre el ex meta del Rayo Vallecano y la entidad de Mestalla.

De multado a titular sin discusión

La lesión de menisco de Julen Agirrezabala, una apuesta de Corberán por estas fechas en 2025, le abrió las puertas de la oportunidad que tanto estaba anhelando Stole desde su fichaje por el Valencia en el verano de 2024. Entonces, estaba prevista una venta de Giorgi Mamardashvili que terminó aplazándose por un año. En noviembre, a la sombra de Agirrezabala, el balcánico explotó en una entrevista en su país: “Mi familia, mis amigos y mi mujer me brindan apoyo. La situación me irrita, me pregunto por qué a mí. He pasado de jugar 45 partidos a solo 10, pero es una experiencia de la que aprenderé. Me quedo con lo positivo y sigo adelante. Mi deseo es jugar, quiero jugar en Valencia. Si el entrenador me da una oportunidad, la aprovecharé: tengo experiencia y calidad para responder”. Incluso, llegó a atreverse a hablar de las condiciones contractuales de su compañero, por las que el Valencia estaba obligado a pagar penalizaciones al Athletic si no jugaba por decisión técnica. A su vuelta de la selección, 'Dimi' tuvo que pagar una multa conforme al régimen interno.

El anuncio del acuerdo, inminente

Meses después su estatus ha cambiado por completo. Pronto el club anunciará el nuevo acuerdo con el portero. Hoy, a priori y siempre en función de lo que acabe determinando el terreno de juego, es el titular con vistas a un curso 26/27 en el que solo se competirá en LaLiga y la Copa del Rey. Por ello, la dirección deportiva se mueve con una lista de porteros de perfil y experiencia en la liga española por debajo de los de Dimitrievski. No se piensa en una inversión importante para dicha posición. Cristian Rivero es el tercero en discordia y se trabaja en cesiones a categorías superiores a la Segunda RFEF para los prometedores Vicent Abril y Raúl Jiménez.

Los números de Dimitrievski en la segunda vuelta reafirman la confianza que Corberán ha ganado con el normacedonio. Solo seis porteros han terminado La Liga con un promedio de goles en contra por partido menor al 1,25 de Dimitrievski, que sumó 20 jornadas en las que recibió 25 tantos. Joan García (Barcelona), Thibaut Courtois (Real Madrid), David Soria (Getafe ) o Jan Oblak (Atlético)... y el portero del Villarreal Luiz Júnior, que finalizó el campeonato con una media de 1,07 goles encajados por partido, tras recibir 30 tantos en 28 encuentro.

Por su parte, Dimitrievski, de 32 años, concluyó séptimo en el ranking de porteros con esa media de 1,25 goles recibidos por encuentro. Sexto fue el argentino del Rayo, Augusto Batalla (1,09). Y, por detrás, cierran el top 10 Ionuț Radu (Celta) (1,26) o Álvaro Valles (Betis) (1,29).

Luiz Júnior y Dimitrivski, los mejores en la 'Liga de los valencianos'

A lo largo de la temporada, SUPER ha seguido el comportamiento de los cuatro clubes valencianos en LaLiga mediante la 'Liga de los valencianos'. Fue el Submarino el que se llevó el honor de significarse como el mejor de los conjuntos de la Comunitat Valenciana, por delante de Valencia, Elche y Levante. En las distinciones individuales, Luiz Júnior y Dimitrievski han sobresalido entre sus compañeros en las porterías del resto de equipos valencianos.

Los datos reflejan que tanto Luiz Júnior como Dimitrievski se situaron entre los diez mejores porteros de LaLiga en términos de promedio de goles encajados. Es más, en lo realizado solo en la segunda vuelta, el normacedonio adelanta al brasileño, quien perdió la titularidad en beneficio de Arnau Tenas en la parte final del curso. Solo Getafe (13), Barcelona (16), Madrid (18), Rayo (22) y Betis (23) han recibido menos goles que los 24 de Dimitrievski en los segundos 19 partidos del torneo de la regularidad.

LaLiga

Mikautadze y Carlos Espí, referencia ofensiva

En ataque, la clasificación de goleadores de los equipos valencianos deja un liderazgo compartido entre dos futbolistas que han marcado diferencias durante el campeonato.

El georgiano Georges Mikautadze encabezó la lista con 13 goles, convirtiéndose en el máximo realizador entre los conjuntos de la Comunitat Valenciana. Muy cerca aparece Carlos Espí, que cerró la temporada con 11 tantos, confirmando su crecimiento y capacidad para decidir partidos.

Tras ellos se sitúa un grupo de perseguidores formado por Gerard Moreno, André Silva, Hugo Duro y Alberto Moleiro, todos con 10 goles. Un escalón por debajo aparecen Nicolas Pépé y Rafa Mir, que finalizaron el curso con ocho tantos cada uno.

Ranking de porteros con mejor promedio de goles en contra

Joan García — 0,70 de promedio (21 goles encajados en 30 partidos) Courtois — 0,88 de promedio (28 goles encajados en 32 partidos) Soria — 1,00 de promedio (38 goles encajados en 38 partidos) Oblak — 1,03 de promedio (31 goles encajados en 30 partidos) Luiz Júnior (Villarreal) — 1,07 de promedio (30 goles encajados en 28 partidos) Batalla — 1,09 de promedio (34 goles encajados en 37 partidos) Dimitrievski (Valencia) — 1,25 de promedio (25 goles encajados en 20 partidos) Radu — 1,26 de promedio (48 goles encajados en 38 partidos) Valles — 1,29 de promedio (36 goles encajados en 28 partidos) Herrera — 1,31 de promedio (47 goles encajados en 36 partidos) Dituro (Elche) — 1,32 de promedio (22 goles encajados en 29 partidos)

Resto de porteros de los clubes de la Comunitat Valenciana

Peña (Elche) — 1,38 de promedio (22 goles encajados en 16 partidos)

Ryan (Levante) — 1,56 de promedio (56 goles encajados en 36 partidos)

Tenas (Villarreal) — 1,60 de promedio (16 goles encajados en 10 partidos)

Agirrezabala (Valencia) — 1,67 de promedio (30 goles encajados en 18 partidos)

Cuñat — 2,50 de promedio (5 goles encajados en 2 partidos)

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