Thierry ya tiene nuevo equipo tras su salida del Valencia CF

Thierry Rendall tiene nuevo equipo tras su salida del Valencia CF. El lateral portugués, que llegó al conjunto valencianista siendo un prometedor lateral derecho con pocos partidos en la élite en el Sporting de Portugal, no renovó con el equipo de Mestalla y todo apunta a que jugará ahora por el Venezia FC. Las negociaciones por el extremo portugués han llegado a una fase crucial y se espera su llegada a Venecia en las próximas horas para firmar su nuevo contrato. El luso tiene prevista una visita a la ciudad para conocer las instalaciones y dar el ok final a su fichaje, tal y como informa Gianluca Di Marzio.

La directiva del club veneciano está desplegando todos sus recursos para conseguir un sí definitivo del lateral derecho formado en el Sporting CP. El plan para convencer a Correia de que se una al conjunto italiano y deje La Liga se basa en la gran ambición del club . El Venezia espera que la perspectiva de un papel protagonista en el regreso del club a la Serie A marque la diferencia y le permita superar a la competencia.

Sus buenas cualidades nunca llegaron a asentarse en el Valencia, en gran parte por culpa de las lesiones, que han sido muchas y de manera casi ininterrumpida. En las siete temporadas en las que ha defendido la camiseta del Valencia CF, dos fueron acordes a lo que se esperaba de él, destacando tanto con la confianza de Javi Gracia como con José Bordalás e incluso una fase con Gattuso. Sus rotaciones con Foulquier no lograron sacar lo mejor de ninguno de los dos y ahora la aventura del portugués llega a su fin con 27 años reciéncumplidos.

Salida polémica del Valencia

El Thierry más crítico leventó la voz en una entrevista poco después de terminar la temporada con el conjunto valencianista. El diestro aseguró que no tener un objetivo claro "fue un error desde el principio", además de marcar la derrota contra el Oviedo como un punto de inflexión en la que la temporada "empezó a ser inestable". "Con Baraja las cosas no iban bien y a veces, con un cambio de aires y de métodos de trabajo, puedes cambiar la mentalidad. Eso es lo que ha conseguido el entrenador. Este año hemos tenido más dificultades, no creo que hayamos alcanzado todo nuestro potencial. Llegamos a un punto en el que perdimos nuestra identidad, estuvimos un poco perdidos en algunos partidos y eso nos perjudicó", dijo.

El lateral luso confesó que falta estabilidad en el club. "El Valencia CF es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Nos guste o no, eso es perjudicial y creo que la culpa también es nuestra", añade haciendo autocrítica. Lo que destaca también es la "sensación increíble de tener siempre a más de 40.000 personas en el estadio".

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Thierry Correia durante la temporada 2023/2024 en LaLiga EASports / RRSS Valencia CF

Sus números en el Valencia

Llegó en 2019 Thierry Correia, se va en 2026 Thierry Rendall. El lateral portugués acaba contrato el 30 de junio y no renovará por lo que ha puesto punto y final a su trayectoria como valencianista. Una etapa de siete años, con más oscuros que claros, marcada por las reiteradas lesiones. Tras 11 meses lesionado y sin pretemporada, se lesionó de los isquios cuando empezaba a coger forma. "Después de mi primera lesión en el Valencia, me tacharon de jugador de cristal y esto me afectó psicológicamente. Hubo momentos en los que no debería haber jugado, pero por culpa de la etiqueta acabé forzándome", reconoció en la entrevista sin apuntar directamente al cuerpo médico o staff.