Así valoran al primer fichaje del Valencia CF, Justin de Haas, los que mejor lo conocen

Más allá de las opiniones vertidas desde València sobre el primer fichaje del Valencia CF, Justin de Haas, para la próxima temporada, las valoraciones más fiables llegan desde donde mejor conocen al fútbolista y más lo han visto jugar. Países Bajos, su lugar de origen y en el que se formó como futbolista en las canteras del AZ Alkmaar y el PSV Eindhoven, y Portugal, país en el que se ha consolidado a alto nivel defendiendo durante tres temporadas la camiseta del FC Famalicão.

'Voetbalzone', uno de los medios especializados en fútbol más populares de Países Bajos, ha elaborado un ranking de los 20 futbolistas neerlandeses que mejor temporada han hecho en el extranjero. Es decir, una lista con los 20 mejores jugadores seleccionables por la 'Oranje' que se desempeñan lejos de la Eredvisie. En ella, aparece en la posición vigésima el defensa central que el Valencia, a través de Lisandro Isei y Hans Gillhaus, ató a coste cero el pasado enero.

La temporada realizada por De Haas en la liga portuguesa ha sido reconocida en su país, habitualmente más focalizado a ligas como la Premier, LaLiga o la Bundesliga. De hecho, como es lógico, una mayoría de los 20 futbolistas elegidos por la publicación neerlandesa juegan en una de estas ligas del top 5 europeo, en el que también entran la Serie A y la Ligue1.

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De Haas, reconocido en Países Bajos por su gran temporada

Sobre De Haas, jugador del Valencia a partir del próximo 1 de julio, se indica que hasta no hace demasiado tiempo su nombre era "relativamente desconocido" en tierras holandesas debido a su prematura marcha al fútbol croata sin apenas haberse estrenado en el primer equipo del PSV. Tras detallar su trayectoria, el medio señala que el defensa zurdo de 26 años y 1,94 metros ha firmado una "temporada excepcional". "De Haas es un jugador importante para el club portugués, que finalizó en una impresionante quinta posición en la Liga Portugal", comenta, y remata diciendo que ese "éxito" del jugador "no ha pasado desapercibido": "el Valencia se interesó y lo incorporará gratis el próximo mes".

Por otro lado, el ranking de 'Voetbalzone' coloca en su primera posición al extremo de la AS Roma Donyell Malen. Tras el internacional 'Oranje' en la selección entrenada por Ronald Koeman (ex del Valencia en 2008), surge en la lista de la publicación otro jugador que tendrá su espacio en el Mundial, Jurriën Timber, defensa que entró al campo en la final de la Champions por el ex del Valencia, Cristhian Mosquera.

La lista de los 20 es la siguiente:

Donyell Malen (Aston Villa - Roma) Jurriën Timber (Arsenal FC) Robin Roefs (Sunderland) Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) Crysencio Summerville (West Ham United) Zian Flemming (Burnley) Frenkie de Jong (FC Barcelona) Denzel Dumfries (Inter de Milán) Brian Brobbey (Sunderland) Jorrel Hato (Chelsea) Ramon Hendriks (VFB Stuttgart) Wouter Burger (TSG Hoffenheim) Kenneth Taylor (Lazio) Kjell Scherpen (Royale Union Saint-Gilloise) Ernest Poku (Bayer Leverkusen) Sepp van den Berg (Brentford) Pascal Struijk (Leeds United) Milan van Ewijk (Coventry City) Azor Matusiwa (Ipswich Town) Justin de Haas (Famalicão)

El mérito de Justin de Haas se entiende con claridad. Se encuentra entre los únicos cuatro jugadores que ha entrado en el top 20 sin formar parte de un club de Premier, Bundesliga, Serie A y LaLiga. Los otros tres son el portero Kjell Scherpen, que juega en Bélgica con el Royale Union Saint-Gilloise, y dos futbolistas que han ascendido de la Championship a la Premier League en el poderoso fútbol inglés, Van Ewikj (Coventry) y Matusiwa (Ipswich). Asimismo, nueve viajarán a tierras americanas con la selección neerlandesa: Malen, Timber, Roefs, Van Hecke, Summerville, De Jong, Dumfries, Brobbey y Hato.

Presencia en el mejor once de la Liga Portugal Fantasy

Por otro lado, como líder de la zaga del equipo menos goleado de la liga portuguesa, exceptuando los poderosos Porto, Sporting y Benfica, De Haas forma parte del mejor once 'Liga Portugal Fantasy': el popular juego que cautiva a millones de participantes en todo el mundo. El neerlandés, con un total de 164 puntos, está entre los 11 mejor puntuados y en una alineación de la liga lusa de máximo nivel si se juntase con unos mismos colores. El once es el siguiente: Diogo Costa (Porto); Bednarek (Bednarek), de Haas (Famalicão), Gonçalo Inácio (Sporting), Ricardo Horta (Braga), Begraoui (Estoril), Pedro Gonçalves (Sporting), Trincão (Sporting) y Froholdt (Porto); Luis Suárez (Sporting) y Pavlidis (Benfica).

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Entre los once, curiosamente, un excanterano de la Academia VCF, Pedro Gonçalves.