Enrique Riquelme y Florentino Pérez no son Peter Lim

Es incuestionable que todos los temas de actualiad, en mayor o menor medida, se pueden relacionar con la mayoría de los clubes, entre ellos el Valencia CF. Y estos días viendo la que tienen montada en el Real Madrid no puedo hacer otra cosa que recordar cómo se gestó el proceso de venta del Valencia y lo poco, o nada, que salió a hablar el propietario. Riquelme se expone, con sus aciertos y virtudes. Con desmentidos del City por el medio (luego habrá que ver si da un golpe sobre la mesa) y con decisiones como la de Hierro y Raúl que pueden ser cuestionables o no. Pero explicándolo publicamente. En el caso de Florentino, el presidente blanco salió a atender una rueda de prensa, cometió muchos errores y seguramente algunos de ellos le habrán pasado factura en el madridismo. Pero todo eso incluso después de haber ganado unas cuantas Champions por el camino. Sin embargo, en el Valencia CF, Peter Lim se pasea con su 'coleguita' Nasser Al-Khelaifi por pistas de padel o en Roland Garros en pleno 2026 y cuando compró el club tenía a otros que hablaban por él. Él ni tan siquiera lo necesitó.

Ese es el principal problema de un propietario que prometió tener el Nou Mestalla para el año del Centenario y aquí andamos 7 años después celebrando que se pongan unos pilares y se haya cambiado dos mil veces de proyecto de estadio por el camino. Por el camino, Layhoon apareció para asegurar que no quería vender a Paco Alcácer y lo vendió. También que habían aprendido de los errores que les habían acercado al descenso y que no volvería a pasar. Y pasó. Por otro lado, Anil Murthy se marchó después de una protesta espectacular y con los audios de Superdeporte como perfecto hilo para desenmascarar a un personaje horrible en la historia del club. Y en su lugar llegó la que ya había mentido, Layhoon. Para colmo, la solución fue Kiat Lim. El hijo del propietario. Ese mismo que, en palabras de Layhoon, no estaba interesado en el fútbol sino... "en otras partes del negocio". En definitiva, en el Real Madrid se andan peleando para tener el control PRESENCIAL de la entidad. Para enfadarse porque uno quiere a Konaté y el otro a Haaland. Para montar un vídeo con o sin IA de Mourinho, pero para explicar proyectos y someterse al juicio del socio. En el Valencia sin embargo nada cambia.

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Kiat Lim un año después de ser presidente sigue sin ver al Valencia CF de manera presencial un partido. Por mucho 'post' de cara a la galería que ponga en Instagram. Un ridículo más a sus espaldas. Ron Gourlay está más preocupado en rendir cuentas en privado que en salir a decirle al aficionado qué ha pasado este año y qué proyecto tiene para el que viene. El mismo Ron Gourlay que fue anunciado a bombo y platillo con el propósito de volver a la "élite europea" y que un año después ha sido incapaz de demostrar que va por el buen camino. En definitiva, el valencianismo, como muchas aficiones, mira desde lejos la pelea de la casa blanca entre Florentino y Enrique Riquelme. Con cierto humor y viendo la que tienen montada. Pero al mismo tiempo con cierta tristeza viendo lo poco que necesitó Peter Lim y Meriton para hacerse con el control del club y lo poco que respeta al Valencia CF en estos momentos. Una pena todo.