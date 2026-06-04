SELECCIÓN
Ferran Torres sigue batiendo récords con España: el ex del Valencia ya supera a Sergio Ramos y Di Stéfano en goles
El delantero valenciano, ex del Valencia CF hasta su venta al City en 2020, está en el top 10 de goleadores históricos de 'La Roja'. Con 24 dianas en 56 internacionalidades, iguala a Oyarzabal
Ferran Torres continúa escribiendo capítulos dorados en su trayectoria con la selección española. El atacante formado en la Academia del Valencia CF, que abandonó Mestalla en el verano de 2020 tras su traspaso al Manchester City por 25 millones de euros más 12 en variables, ha alcanzado este jueves una nueva marca con España al firmar su gol número 24 como internacional absoluto en el amistoso de preparación del Mundial 2026 ante Irak.
El futbolista de Foios vio puerta ante los iraquíes en el penúltimo amistoso de 'La Roja' antes de la Copa del mundo, un tanto que le permite seguir ganando posiciones en la clasificación histórica de goleadores de la selección. Con esa diana, Ferran iguala los 24 goles de Mikel Oyarzabal y deja atrás a dos nombres ilustres del fútbol español como Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano, ambos con 23 tantos.
La progresión con la camiseta nacional del actual jugador del FC Barcelona, que lo fichó en 2022 por más de 50 millones, resulta especialmente llamativa por la rapidez con la que ha alcanzado estas cifras. Ferran debutó con la selección absoluta en septiembre de 2020, apenas unas semanas después de cerrar su etapa en el Valencia. Su estreno goleador llegó en su segunda cita, el 6 de septiembre de aquel año frente a Ucrania, en un encuentro de la UEFA Nations League que terminó con victoria española por 4-0.
De Mestalla a la élite goleadora de España
Desde entonces, el delantero no ha dejado de aumentar sus registros hasta alcanzar los 24 goles en apenas 56 internacionalidades. Un rendimiento que le sitúa entre los jugadores más eficaces de la historia reciente de laSelección y que confirma la dimensión que ha adquirido aquel joven talento que irrumpió en el primer equipo del Valencia siendo todavía adolescente a las órdenes de Marcelino García.
A sus 24 tantos, Ferran tiene a tiro a más históricos como Emilio Butragueño (26 goles), Fernando Morientes (27) y Fernando Hierro (29), mientras que las primeras posiciones continúan encabezadas por nombres legendarios del fútbol español... y también del Valencia: el líder es el 'Guaje' David Villa.
David Villa sigue siendo la gran referencia
David Villa es el máximo goleador histórico de España con 59 tantos. El asturiano continúa al frente de un ranking en el que también figuran Raúl González (44), Fernando Torres (38) y Álvaro Morata (37), este último todavía en activo aunque con menor protagonismo en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente.
Clasificación histórica de goleadores de España
- David Villa — 59 goles
- Raúl González — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Mikel Oyarzabal — 24 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo Di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
Con 56 partidos disputados con la selección absoluta, todos como barcelonista, Ferran Torres sigue ampliando una trayectoria internacional. Cambiado al descenso, el crecimiento del valenciano no se refleja solo en las cifras goleadoras, sino en la apuesta en firme del seleccionado por él. Ha salido por segunda vez consecutiva portando el brazalete de capitán, como ya hizó en marzo ante Egipto (0-0). Además del gol, desde la posición de extremo derecho, Torres también concetó un segundo remate al larguero.
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