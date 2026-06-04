Jordi Alba pide un deseo para el Valencia CF: "Ojalá vuelva a ser el club que era admirado por todo el mundo"

Jordi Alba recordó con cariño su etapa en el Valencia CF y expresó su deseo de que el club recupere el prestigio que le convirtió en una referencia del fútbol europeo. Durante su participación en el podcast 'El Camino de Mario' del también exvalencianista Mario Suárez, el internacional español destacó la importancia que tuvo el conjunto valencianista en su carrera profesional.

"Las tres temporadas en el Valencia fueron espectaculares. Era un chico que empezaba a deslumbrar y gracias al Valencia tuve la oportunidad de que me llamara la selección española", afirmó el lateral, que llegó a Mestalla en 2009 y se consolidó como uno de los futbolistas con mayor proyección de LaLiga.

Alba también se refirió al delicado momento institucional y deportivo que ha atravesado la entidad en los últimos años. Pese a ello, mostró su confianza en que el club pueda recuperar el lugar que ocupó históricamente en el fútbol nacional e internacional. "Ahora están pasando por un proceso complicado, pero por el cariño que le tengo ojalá salga de esa situación y ojalá vuelva a ser ese club y ese equipo que era admirado por todo el mundo", señaló.

Estas fueron sus mejores respuestas en clave Valencia CF:

Su fichaje por el Valencia

"El Barça me da la baja y me voy al Cornellà el primero y segundo año de juvenil. Sabía que era difícil llegar a primera división en el Barcelona y yo ya tenía en mente que cualquier año me podría ir fuera. Se fijaron varios clubes en mí, entre ellos el Valencia y decido irme al Valencia. Yo jugaba de mediapunta, pero el Valencia me ponía de extremo izquierdo. Me decidí y acerté. Era otro estilo de juego y a partir de ahí fue todo rodado".

Jordi Alba celebrando un gol con el Inter Miami / EFE

Villa, Emery y su cambio de posición

"Yo tenía veinte añitos y el Guaje era ídolo en Valencia. Le sigo guardando cariño porque se portó muy bien conmigo y para mí era un referente, un ídolo. Yo estuve cinco meses sin participar porque había jugadores de máxima calidad, en la izquierda estaba Juan Mata, Vicente Rodríguez, David Silva, luego en la otra banda estaban Joaquín y Pablo Hernández... Era dificilísimo jugar, casi imposible, pero Emery me dijo, vente para el primer equipo. tenia otras ofertas de segunda y de primera, pero Emery insistió mucho, hice la pretemporada, me salió bien y, aunque estuve tiempo sin jugar, en un partido de Europa League contra el Werder Bremen, nos quedamos con uno menos, yo estaba calentando en el descanso y me dijo el preparador físico Pako Ayestarán 'vas a salir' y le dije que genial y luego me dice 'de lateral'. Entonces... para mí fue un momento de no saber qué hacer, era una posición nueva para mí, al principio no me lo tomé de todo bien, cuando eres un niño te equivocas, lo que no sabía es que Emery me estaba haciendo un favor por toda la carrera que tuve. Sin ese cambio de posición yo no hubiera tenido la carrera que tuve. Empecé a jugar, se me criticó mucho, pero Emery siguió apostando por mí y hoy en día todavía se lo agradezco. Y recordamos porque yo en los entrenamientos de antes que me provaba yo no quería jugar de lateral... Y yo no me lo tomaba del todo bien. Gracias a Emery he tenido la carrera que he tenido. Es uno de los mejores entrenador del mundo, sin duda.

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El Valencia que desea

"Las tres temporadas en el Valencia fueron espectaculares, era un chico que empezaba a deslumbrar y gracias al Valencia tuve la oportunidad de que me llamara la selección española. Ahora están pasando por un proceso complicado, pero por el cariño que le tengo ojalá salga de esa situación y ojalá vuelve a ser ese club y ese equipo que era admirado por todo el mundo".