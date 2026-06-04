El ranking de los equipos de LaLiga con más y menos mundialistas: otra derrota del Valencia CF de Lim

La próxima edición del Mundial 2026 volverá a servir como escaparate para los futbolistas internaciones que militan en LaLiga española, aunque la aportación de internacionales varía enormemente entre unos clubes y otros. Mientras algunos equipos se convierten en auténticas bases de operaciones de las selecciones nacionales, otros apenas tendrán representación en la gran cita como el Valencia CF de Peter Lim.

A la cabeza del ranking aparece el FC Barcelona, que aporta 15 internacionales, la cifra más alta del campeonato. Dani Olmo, Eric García, Ferran Torres, Gavi, Joan García, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri (España), Frenkie de Jong (Países Bajos), Joao Cancelo (Portugal), Jules Koundé (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Raphinha (Brasil) y Ronald Araújo (Uruguay).

El conjunto azulgrana supera al Atlético de Madrid, con 12 futbolistas Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez (Argentina), Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena (España), José María Giménez (Uruguay), Obed Vargas (México), Alexander Sorloth (Noruega), así como el Real Madrid, que contará con 10 representantes repartidos entre varias selecciones: Antonio Rüdiger (Alemania), Arda Güler (Turquía), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé (Francia), Brahim Díaz (Marruecos), David Alaba (Austria), Fede Valverde (Uruguay), Jude Bellingham (Inglaterra), Thibaut Courtois (Bélgica) y Vinicius Jr. (Brasil).

Justo por detrás se sitúa el Villarreal CF, que confirma su crecimiento competitivo y su peso internacional al aportar ocho jugadores al torneo: Álex Freeman (Estados Unidos), Logan Costa (Cabo Verde), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Renato Veiga (Portugal), Thomas Partey (Ghana), Pape Gueye (Senegal) y Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi (Canadá). El club castellonense se coloca como el cuarto equipo de LaLiga con más presencia mundialista, por delante de clubes de gran tradición en la categoría.

El siguiente escalón lo ocupa el Real Betis con 7 internacionales, mientras que la Real Sociedad suma 5 y el Athletic Club alcanza los 4 representantes. En la zona media aparecen clubes como el Sevilla FC y el Real Oviedo con 3 jugadores cada uno, seguidos por Rayo, Girona, Osasuna, Mallorca, Real Sociedad y Espanyol con dos.

En la zona roja

Tanto el Valencia CF como el Elche CF y el Levante UD solo aportan un futbolista cada uno al Mundial: Eray Cömert (Suiza), David Affengruber (Austria) y Mathew Ryan (Australia). Una cifra más que aceptable para el Elche y el Levante, pero no para un histórico como el Valencia CF si se compara con la de otros equipos de la competición y, especialmente, con los ocho internacionales del Villarreal, que se consolida como el gran referente de la Comunitat Valenciana en cuanto a presencia internacional.

Los últimos de la clasificación se encuentran el Deportivo Alavés y el Getafe CF, que no cuentan con ningún jugador convocado para la cita mundialista. Un dato que redobla el valor de José Bordalás en el banquilo azulón.

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Hasta en Segunda

El Castellón de LaLiga Hypermotion aporta dos: Awer Mabil (Australia), Brian Cipenga (RD Congo). El Valencia CF, por ejemplo, tiene los mismos internacionales mundialistas que el Racing de Santander (Gustavo Puerta en Colombia), la Cultural Leonesa (Homam Ahmed en Qatar) y el Granada (Luca Zidane en Argelia).