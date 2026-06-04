Sadiq se apunta a una pachanga con el '7' del Valencia CF... ¡Ojo al campo de tierra y sus gestos!
El delantero ha disputado un partidillo en su natal Kaduna, donde dio sus primeras patadas al balón de niño. Ya jugó el año pasado también de naranja junto al sevillista Ejuke, ambos con el '12' a la espalda
El delantero del Valencia CF Umar Sadiq no se olvida del fútbol en vacacaciones. El nigeriano ha disputado una pachanga con sus compatriotas en su localidad natal de Kaduna, donde dio sus primeras patadas al balón de niño. Así se ha podido descubrir en los vídeos que ha publicado la Zamani Football Academy en sus redes sociales.
El atacante valencianista ha jugado el partido vestido con la camiseta naranja del Valencia de la temporada pasada y sobre un terreno seco y duro de tierra poco recomendable para un futbolista profesional.
Con Ejuke el año pasado
Sadiq es un habitual de estas panchangas veraniegas. De hecho, el año pasado también se le vio jugando con la camiseta del Valencia (esta vez con el pantalón verde) en compañía del jugador del Sevilla Ejuke. Una imagen del sevillista con la camiseta del Valencia que se hizo viral y que sentó mal a una parte de la afición del Pizjuán.
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