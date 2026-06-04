Comunicado oficial del Valencia CF sobre Stole Dimitrievski

Era un secreto a voces. No podía entenderse cualquier otro movimiento que no fuera hacer efectiva la cláusula que tenía reservada el Valencia CF para ampliar la vinculación de Stole Dimitrievski con el club de Mestalla. Con esta noticia, el cuadro de Corberán mantiene al internacional macedonio hasta 2028. El guardameta de 32 años ha sido pieza fundamental para el resurgir del equipo en la segunda vuelta e incluso rozar los puestos europeos en la última jornada.

La llegada de Julen Agirrezabala a la entidad como cedido le relegó al banquillo, pero la lesión del meta vasco le permitió recuperar la titularidad, demostrando que tenía nivel como para mantenerla. 25 goles encajados en 20 jornadas y varias paradas de mérito le hicieron ganarse el favor tanto del cuerpo técnico como de la grada, que no tardó en pedir su renovación. Sólo Getafe (13), Barcelona (16), Madrid (18), Rayo (22) y Betis (23) han encajado menos goles que los 24 de Dimitrievski en la segunda vuelta del torneo de la regularidad. Y así ha sido, tal y como ha anunciado el club este jueves mediante un comunicado oficial.

Por otro lado y para poder hacer efectiva la cláusula de renovación, el club ha tenido que abonar una cantidad cercana al medio millón de euros, además de subirle un poco el sueldo al portero, que ahora parte como titular de cara a la próxima pretemporada. Eso sí, esto conlleva la no ejecución de la opción de compra sobre Agirrezabala, tal y como era de esperar y deja a Rivero como único portero que acompaña a Stole en la primera plantilla en estos momentos.

Comunicado del Valencia CF: Stole Dimitrievski

El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al Club hasta junio de 2028.

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski (Kumanovo, 25/12/1993) ha disputado un total de 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LALIGA y la Copa del Rey.

Su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto 5 victorias (Getafe CF, Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club).

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Con esta ampliación contractual, el Valencia CF asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de LALIGA ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones.