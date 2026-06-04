El sueño de Dimitrievski continúa tras su renovación hasta 2028: "Siempre quise jugar en un grande y el Valencia CF lo es"

El Valencia comienza a armar la próxima temporada desde la portería. Motivos no le faltaron al club para ejecutar la renovación de contrato de Stole Dimitrievski, que defenderá bajo palos los intereses valencianistas hasta 2028 y seguirá deleitando bajo palos a la afición de Mestalla con paradas asombrosas. El meta macedonio, en una entrevista con VCF Media Radio, no escondió su felicidad de seguir en el Valencia no solo por sumar argumentos para defender su continuidad, sino también porque es lo que ha perseguido desde el primer día que pisó Mestalla.

Dimitrievski, abrazado por Tárrega en San Mamés. El portero fue el verdadero héroe del equipo / LaLiga

“Muy feliz, muy contento por anunciar esta prolongación de dos años. No tenía ninguna duda de esta prolongación. Siempre he querido y he estado enfocado para ampliar. Estoy feliz y contento con el club y todo lo que conlleva”, aseguró un Stole Dimitrievski que, independientemente de cual sea la situación de la entidad, no tiene dudas sobre la categoría que ostenta el Valencia. “Siempre dije que me gustaría jugar en un grande y el Valencia es de los más grandes de España. Quería disfrutar del club y de su afición. Esto es un disfrute diario por poder entrenar, jugar y defender el escudo del Valencia”.

Stole Dimitrievski se adueñó de la portería de Mestalla debido a la lesión de Julen Agirrezabala y no desaprovechó la oportunidad. Su elevado rendimiento fue una mina de puntos para un Valencia que pasó de coquetear con el descenso a soñar con Europa en los últimos coletazos del curso. Pese a la ausencia de protagonismo durante la primera vuelta, su trabajo en la sombra le ha permitido demostrar que la portería de Mestalla tiene nombre y apellidos. “Me sentía mejor porque la preparación en la primera vuelta fue brutal. Siempre mantuve el nivel y me exigí para estar listo para el equipo. Es parte de la profesión de los porteros: estar preparados”.

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Objetivo: volver a Europa

El macedonio, mientras, siente que LaLiga acabó en el peor momento posible. No solo por estar a un nivel más que notable, sino porque al Valencia no le dio para disputar competiciones europeas. Por ello, Stole Dimitrievski se marca un objetivo más ambicioso que el de esquivar el descenso, que justamente corresponde con el que el Valencia se debe marcar temporada tras temporada. “Si hubiéramos hecho mejor primera vuelta hubiéramos ido a Europa. Hemos ido a por todas durante la segunda. Los últimos partidos siempre saca lo mejor del jugador, así que hay que ser más contundentes y regulares. No se pudo conseguir lo que quisimos pero el año que viene tenemos que salir más fuertes para lograr nuestros objetivos”.