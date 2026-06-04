Un sueño 'mundial' para Javi Guerra... y le quita el dorsal a una estrella

Riazor podría ser esta noche el escenario del debut de Javi Guerra con la Selección Española absoluta. Después de haber acabado como tiro la temporada con el Valencia CF y de haber sido en los últimos años un jugador clave en la Sub21, el centrocampista de Gilet podría dar un paso más en su carrera deportiva estrenándose con los mayores de la 'Roja' en plena preparación para la disputa del Mundial, en la que el valencianista está ayudando en los entrenamientos y dejando grandes sensaciones en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

El valenciano no viajará a Estados Unidos, pero el buen rendimiento con el Valencia en el tramo final de campaña y su bagaje en las inferiores le valieron un puesto como 'sparring' para los mundialistas. Para los amistosos, no obstante, los jugadores de apoyo sí están disponibles y entre el encuentro de esta noche frente a Iraq y el próximo ante Perú debería estar el estreno del '8' valencianista con España. Además, ya se sabe qué dorsal portará en la espalda y no es otro que el '19' del lesionado Lamine Yamal.

Seis goles generados en las últimas siete jornadas

Guerra, que lleva una semana a las órdenes de De La Fuente, acabó la temporada a un nivel superlativo: conducciones, regates, llegada, aistencias, goles... El de Gilet fue el mejor del Valencia CF con tres pases de gol y tres tantos en las últimas siete jornadas, algunos de ellos de muy bella factura y demostrando personalidad jugando cerca del área.

En España, Javi Guerra puede encontrar jugadores de talante más asociativo y un contacto con el balón más continuo del que tiene en el Valencia, aunque también es cierto que con menos espacios en el que correr por el talante más defensivo y de bloque bajo de sus rivales.

Javi Guerra, durante uno de los ejercicios con balón con España / RFEF

Primer 'test'

A nueve días del debut ante Cabo Verde, la España mundialista echa a rodar en Riazor. En un partido amistoso, pero en el que ya se empieza a respirar el aroma a Copa del Mundo, la 'Roja' se medirá a un rival de un escalón inferior aunque también mundialista como Irak, que ocupa el puesto 57 del ránking FIFA y séptima en la confederación asiática, incluida Australia.

Un partido que será el último que juegue la selección en territorio nacional antes de poner rumbo a Chattanooga (Tennessee), donde establecerán su cuartel general con vistas a conseguir la segunda estrella. Eso sí, en el no estarán presentes los dos jugadores más representativos del estilo de la España de Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Nico Williams.

Los extremos de FC Barcelona y Athletic Club continúan su plan específico para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. "Está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. Si sigue todo como va hasta ahora, podrían llegar para empezar el 15", afirmó el técnico riojano en la rueda de prensa previa al encuentro. Tampoco estarán los finalistas y campeones de la Champions Mikel Merino, Martín Zubimendi, David Raya y Fabián Ruiz.