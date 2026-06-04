Última aparición de Aliou Dieng antes de viajar a València como nuevo fichaje

A finales de marzo, tras unas semanas de controversia, el Valencia CF finalmente acordó el fichaje del mediocentro Aliou Dieng, hasta hace unas semanas jugador del Al Ahly de Egipto, club que pujó todo lo fuerte que pudo para retener al centrocampista de 28 años. Desde entonces, el entrenador del conjunto egipcio, el danés Jess Thorup, lo relegó a la suplencia en cuatro de los últimos seis partidos, citas clave en las que el Al Ahly se jugó el título en el 'Playoff'.

Cuando se concretaron y firmaron definitivamente los acuerdos con Dieng, el futbolista se encontraba concentrado con su selección en San Petersburgo, donde el 31 de marzo Mali se midió a Rusia (0-0). Día en que el inminente fichaje del Valencia lució el brazalete de capitán en el equipo nacional. Esos fueron los últimos 90 minutos sobre el campo que pudo vivir hasta este mismo jueves, 4 de junio, cuando lo ha vuelto a hacer también como líder del equipo de su país sobre el terreno de juego.

Castigo en el Al Ahly tras firmar con el Valencia

A su vuelta, el Al Ahly castigó su decisión de elegir al Valencia y no continuar en Egipto. Tan solo jugó la primera parte frente al Cleopatra. No se movió del banquillo cuatro días después, ante el Smouha y contra el Pyramids salió por última vez en el once de Thorup totalizando 60 minutos sobre el campo. Posteriormente, en mayo, su concurso se limitó como suplente a media hora ante el Zamalek, la segunda mitad frente al Enppi y 28 minutos, contra el Al-Masry.

Aliou Dieng, estos días con la selección de Mali en tierras turcas / FEMAFOOT

Esta tarde, después de dos meses complicados, Aliou ha vuelto a sentirse reconocido con Mali. Ha formado como pivote, con el brazalete en el brazo, en un centro del campo que es el punto fuerte de la selección africana, que se quedó fuera del Mundial 2026 en un grupo claramente liderado por Ghana. Los malienses, sin entrenador escogido para reemplazar al belga Tom Saintfiet, se hallan en un periodo de reconstrucción en el que Dieng seguirá siendo pieza fundamental.

Mali, valor en el centro del campo

Los futbolistas más valiosos de la selección de África Occidental son el jugador de banda derecha del Lens Mamadou Sangaré (39 millones) y el doble pivote formado por el valencianista Dieng (3,1 millones) y Mahmadou Doumbia (9,8 millones), del Al-Ittihad.

Amistoso en tierras turcas

En el amistoso de esta tarde en el estadio multiusos de Aksu (Antalya, Turquía) se ha evidenciado la mayor tensión competitiva de Irán, que está encuadrado en el grupo G de la Copa del mundo. En Los Angeles y Seattle se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Eso sí, con todo el clima bélico que envuelve el conflicto con Estados Unidos, la selección iraní ha establecido su cuartel general en tierras mexicanas, en Tijuana.

Imagen del partido con el resultado final facilitada por la Federación Maliense de Fútbol / FEMAFOOT

Este jueves los iraníes han ganado a Mali por dos goles a cero, tantos obra de Saeid Ezatolahi, a los 12 minutos, y Ramin Rezaeian, en el 55'. Según las crónicas, al equipo maliense le faltó eficacia y claridad ofensiva en campo rival.

En principio, este será el último amistoso de Mali, cuyos jugadores se marcharán de vacaciones antes de iniciar la pretemporada con sus clubes. Al contrario de la mayoría de selecciones africanas que jugarán dos amistosos en esta ventana FIFA antes del gran torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio, Mali solo tenía previsto este contra Irán sin público en las gradas. La competición oficial para las 'Águilas' de Bamako arrancará en septiembre con las eliminatorias de la CAN 2027.

Mucho antes, a principios de julio Dieng se incorporará al trabajo previo a la temporada con el Valencia a las órdenes de Carlos Corberán, del mismo que el neerlandés Justin de Haas.

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Irán, por su parte, llegará a México el domingo desde la ciudad turca de Antalya, previa escala el sábado en España.