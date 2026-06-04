Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Este es el plan de pretemporada del Valencia CF

A pocos días para que arranque el Mundial, la gran mayoría de valencianistas se encuentra de vacaciones, sabiendo ya qué día les toca volver al trabajo

El Valencia arranca la pretemporada con las pruebas físicas en el IMED

El Valencia arranca la pretemporada con las pruebas físicas en el IMED

Germán Caballero | Ana de los Ángeles

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Bengoa

Pablo Leiva

Valencia

LaLiga 25/26 ya es cosa del pasado. Ahora toca planificar el curso venidero y en ello se encuentra tanto la dirección deportiva con Ron Gourlay a la cabeza como el staff técnico a las órdenes de Carlos Corberán. Entre unos y otros han planificado la que será la pretemporada que viene. Queda casi un mes y por medio hay un Mundial que los jugadores tendrán que ver por la televisión.

La pretemporada valencianista es de las más madrugadoras y es que arranca el jueves 2 de julio con las clásicas pruebas médicas y físicas de rigor, como adelantó A Punt Esports. Unos días después empiezan los entrenamientos de Paterna, como es costumbre. Una semana entre el 6 y el 12 del mismo mes antes de marcharse a Girona para la primera estadía del curso. Allí se espera disputar el primero de los seis amistosos, tal y como ha informado 'Tribuna Deportiva'.

A Inglaterra para dos amistosos

De nuevo se volverá a Valencia para ejercitarse una semana más en la Ciudad Deportiva, disputando otro duelo de preparación. Las piernas se irán cargando antes de viajar unos días a la segunda estadía, esta vez en Inglaterra, donde se permanecerá del 27 de julio al 1 de agosto. El plan es disputar dos encuentros en esos seis días antes de regresar de vuelta a España.

Noticias relacionadas

Los aledaños de Mestalla en el Trofeu Taronja

Los aledaños de Mestalla en el Trofeu Taronja / JM LOPEZ

Trofeu Taronja e inicio de LaLiga sin fecha

Con todavía la fecha de inicio de LaLiga 26/27 en el aire a falta del acuerdo entre el organismo de Javier Tebas y la AFE de David Aganzo (unos piden empezar el 14 y otros el 23 de agosto), el atractivo de final de pretemporada lo pondrá, como siempre, el Trofeu Taronja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents