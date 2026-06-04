Este es el plan de pretemporada del Valencia CF
A pocos días para que arranque el Mundial, la gran mayoría de valencianistas se encuentra de vacaciones, sabiendo ya qué día les toca volver al trabajo
LaLiga 25/26 ya es cosa del pasado. Ahora toca planificar el curso venidero y en ello se encuentra tanto la dirección deportiva con Ron Gourlay a la cabeza como el staff técnico a las órdenes de Carlos Corberán. Entre unos y otros han planificado la que será la pretemporada que viene. Queda casi un mes y por medio hay un Mundial que los jugadores tendrán que ver por la televisión.
La pretemporada valencianista es de las más madrugadoras y es que arranca el jueves 2 de julio con las clásicas pruebas médicas y físicas de rigor, como adelantó A Punt Esports. Unos días después empiezan los entrenamientos de Paterna, como es costumbre. Una semana entre el 6 y el 12 del mismo mes antes de marcharse a Girona para la primera estadía del curso. Allí se espera disputar el primero de los seis amistosos, tal y como ha informado 'Tribuna Deportiva'.
A Inglaterra para dos amistosos
De nuevo se volverá a Valencia para ejercitarse una semana más en la Ciudad Deportiva, disputando otro duelo de preparación. Las piernas se irán cargando antes de viajar unos días a la segunda estadía, esta vez en Inglaterra, donde se permanecerá del 27 de julio al 1 de agosto. El plan es disputar dos encuentros en esos seis días antes de regresar de vuelta a España.
Trofeu Taronja e inicio de LaLiga sin fecha
Con todavía la fecha de inicio de LaLiga 26/27 en el aire a falta del acuerdo entre el organismo de Javier Tebas y la AFE de David Aganzo (unos piden empezar el 14 y otros el 23 de agosto), el atractivo de final de pretemporada lo pondrá, como siempre, el Trofeu Taronja.
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