Mestalla, la mejor arma de la nueva campaña de abonos del Valencia CF

La temporada cerró el telón hace tan solo dos semanas y el Valencia CF ya prepara la 26/27 con muchos temas pendientes, no solo el mercado de fichajes. En ese sentido, dentro del club han ido perfilando la pretemporada con Girona y Birmingham como centros de trabajo de Carlos Corberán y los suyos. El anuncio de la nueva camiseta y la campaña de abonos son dos temas que tienen también a muchos aficionados pendientes y en especial este año, ya que salvo giro inesperado será el último año de Mestalla.

En esta primera quincena de junio, el Valencia lanzará la campaña de abonos de la 26/27 con el estadio valencianista como centro de las miradas ya que será su despedida antes de 'mudarse' al Nou Mestalla. De esta manera, muchos aficionados están pendientes no solo de saber los precios, sino también de ver cómo es un anuncio que sin duda no es uno más. Este año, la respuesta de Mestalla ya fue total con 40.157 abonados (hecho público por el club) y con un promedio de más de 44.000 asistentes por encuentro.

Los precios de la 25/26 y las nuevas altas

Cabe recordar que en la temporada 2025/26, el club lanzó nuevas altas y eso permitió a nuevos seguidores del Valencia CF sacarse el abono, algo que no sucedía desde 2023. Evidentemente, para poder obtener el abono antes había que ser Socio VCF. A partir de ahí, el 16 de julio y hasta el día 23 se permitieron las nuevas altas y la realidad es que la acogida fue todo un éxito.

Campaña de abonos de la temporada pasada / Valencia CF

La campaña de abonos de la temporada pasada / Valencia CF

El abono además contaba con descuentos (accionista, edad, asistencia y asiento libre), algo que este año también sucederá de nuevo. Cabe recordar que durante el curso, el asiento libre ha estado disponible para todos aquellos abonados que no pudieran acudir por distintos motivos a la celebración de los partidos en Mestalla tanto de Copa del Rey como de LaLiga.

Del recuerdo a la DANA al homenaje a Mestalla

La temporada pasada, la campaña de abonos tuvo un sentido homenaje especial a las víctimas de la Dana y a los pueblos que sufrieron una de las mayores catástrofes de la historia de España. El lema: Tierra de Valentía. Así lo anunció el club.

"Terra de Valentia no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana. Tras la devastadora DANA que azotó numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, el Valencia CF se solidarizó, desde el primer momento, con los afectados e impulsó ayudas que, a día de hoy, se plasman en el camino de la recuperación.

Este resurgimiento queda reflejado en el emotivo spot grabado en una casa y una farmacia de Sedaví, así como en un horno de Albal -algunos de los lugares afectados por la riada- y que hoy simbolizan la resistencia, el esfuerzo colectivo y la esperanza-.".

Noticias relacionadas

En esta ocasión, en la 25/26, el homenaje será para Mestalla como símbolo importante de la historia de la entidad. Cabe recordar que hace tan solo 3 años se celebró el año del centenario de Mestalla, inaugurado el 20 de mayo de 1923.