El curioso cuestionario a Casillas y su 'amor' por el Valencia CF: Mendieta y Diego Alves, entre sus favoritos

Iker Casillas es protagonista en estos momentos por muchos motivos, incluído por las elecciones del Madrid. Eso sí, en una de las últimas entrevistas que ha ofrecido a Adri Contreras, el meta pasó por un cuestionario que poco tiene que ver con esas elecciones entre Riquelme y Florentino Pérez. El exportero del Real Madrid y de la selección española fue preguntado por un escenario tan sencillo como decisivo: si un título dependiera de un único penalti, ¿qué jugador elegiría para ejecutarlo?

La respuesta del madrileño fue inmediata. Casillas señaló a Gaizka Mendieta, uno de los grandes especialistas desde los once metros que ha dado el fútbol español. El excentrocampista valencianista construyó buena parte de su leyenda gracias a una fiabilidad extraordinaria en los lanzamientos de penalti, convirtiendo cada ejecución en una demostración de sangre fría y precisión. Su nombre sigue siendo sinónimo de seguridad cuando se habla de lanzadores en momentos de máxima presión.

La conversación no terminó ahí. El exguardameta también tuvo que elegir al portero ideal para afrontar la situación inversa: un penalti decisivo en el que detener el disparo supondría conquistar un campeonato. En esta ocasión tampoco dudó. El elegido fue Diego Alves.

La elección tiene una explicación evidente. El brasileño está considerado como uno de los mejores especialistas en detener penaltis de la historia reciente del fútbol. Durante su etapa en LaLiga, especialmente en el Valencia, construyó una reputación única gracias a unos registros extraordinarios desde los once metros, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los lanzadores rivales. Su capacidad para adivinar las intenciones del ejecutor y aparecer en los momentos más comprometidos le permitió firmar una trayectoria difícilmente igualable en este apartado.

Casillas, que compartió generación con muchos de los grandes futbolistas españoles de las últimas décadas, no necesitó demasiado tiempo para resolver el dilema. Si un título dependiera de marcar un penalti, confiaría en Mendieta. Si la gloria llegara a través de una parada, el encargado de defender la portería sería Diego Alves.

Casillas, en el tablero electoral del Real Madrid

Mientras el Real Madrid se aproxima a un nuevo escenario electoral, la pugna entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez continúa ganando protagonismo. En los últimos días han sido numerosas las informaciones y especulaciones que sitúan a Iker Casillas en el entorno de la candidatura impulsada por Riquelme.

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La figura del exportero mantiene un enorme peso simbólico dentro del madridismo y su posible vinculación a cualquier proyecto electoral genera un notable interés entre los socios. Aunque no existe una confirmación oficial sobre el papel que podría desempeñar, diferentes fuentes próximas al proceso señalan que Casillas sería una de las figuras llamadas a reforzar la alternativa al actual presidente.