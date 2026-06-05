Competencia para el Valencia CF: Lyon y Alavés quieren la cesión de Andrés García

Si entre abril y buena parte de mayo las conversaciones entre los representantes del Valencia CF, Andrés García y el Aston Villa avanzaron positivamente para una cesión con opción de compra, hasta el punto de que Unai Emery se dispone a dejarlo salir a préstamo, la realidad es que en los últimos días el asunto se ha enfriado. Y así está, de momento. Mientras tanto, nadie en el Valencia lo descarta, pero otros clubes de LaLiga y la Ligue1 han movido ficha para llevarse consigo al prometedor lateral diestro por el que los 'villanos' pagaron cerca de ocho millones de euros en enero de 2025.

Según ha podido saber SUPER, el Olympique de Lyon, cuarto en la Ligue1 y clasificado para la previa de la UEFA Champions League, se ha interesado por el valenciano con una propuesta en firme para que juegue en Francia la próxima temporada.

En el Valencia, la secretaría técnica, liderada por Lisandro Isei, ha trabajado sobre la base de la cesión de Andrés García, lateral de largo recorrido que agrada por su capacidad para alcanzar el área rival. El ex del Levante UD, de hecho, pasó el corte entre las opciones preferentes a mediados de abril, cuando este diario informó de ello. Más recientemente, no obstante, se han unido con fuerza a la lista valencianista futbolistas con más años de experiencia.

Meunier y la experiencia

Dentro de ese perfil preferido por el técnico destaca el belga Thomas Meunier, internacional con los Diablos Rojos que va a jugar el inminente Mundial 2026 y quien ha declarado que desea darse tiempo y no precipitarse en su próxima elección. Cabe reseñar que el belga de 34 años finaliza su contrato con el Lille el 30 de junio y que sigue teniendo también al club francés, con el que ha disputado 27 partidos esta pasada campaña y que jugará la Champions League, como posibilidad de futuro.

Recientemente, lo cierto es que representantes del Valencia CF han contactado con Meunier.

Lyon, Alavés y... Elche

Paralelamente, el Olympique de Lyon y el CD Alavés, de Quique Sánchez Flores en el banquillo, se han interesado por Andrés García. Y el Elche CF también está al acecho, pese al fichaje en propiedad por 4,5 millones de euros de un viejo objetivo valencianista, Buba Sangaré.

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El jugador valenciano de 23 años tiene tres años de contrato por delante con el equipo entrenado por Unai Emery y su futuro pasa por un club que le brinde la posibilidad de competir y recuperar una buena cantidad de los partidos y los minutos de confianza que le condujeron a la Premier League y a la selección española sub-21.