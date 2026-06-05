Detenido por los desórdenes públicos que originaron la batalla campal en los aledaños de Mestalla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un varón de 36 años como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, tras los altercados ocurridos en los aledaños de Mestalla el pasado 23 de mayo, momentos antes del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, cuando un grupo numeroso de aficionados encendió bengalas y comenzó a agredir a los policías con lanzamiento de mobiliario urbano y botellas de cristal.

El arrestado ha sido identificado como uno de los presuntos miembros más activos que, al parecer, según ha informado la Jefatura en un comunicado, "alentó a la masa a acometer contra los policías", ocasionando "una grave alteración". del orden público, .

Con ocasión del último partido de liga disputado el pasado 23 de mayo en el estadio de Mestalla entre el Valencia CF y FC Barcelona, que fue precedido por una manifestación convocada por la asociación Libertad VCF, se estableció un dispositivo de seguridad por parte de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. La manifestación, que finalizó sobre las 19.00 horas en la Avenida de Suecia, discurrió con total normalidad hasta que se desencadenaron los primeros incidentes sobre las 19.30 horas con el lanzamiento de bengalas tras el paso del autobús del equipo local.

En dichos momentos, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que integraban el dispositivo, comenzaron a recibir agresiones por parte de un grupo numeroso de jóvenes, aficionados al Valencia CF, ubicados en torno a la Plaza Afición, mediante el lanzamiento de objetos como botellas de cristal y botes de cerveza, de manera.

Mezcla de radicales entre la afición

Por ello, se estableció una línea de seguridad para "evitar que los aficionados más radicales se mezclaran con el resto de asistentes que trataban de acceder al estadio". Pero este grupo de aficionados "incrementaron su violencia y acometieron a los agentes lanzándoles mobiliario urbano, como sillas y papeleras que se encontraban en las terrazas de los bares", por lo que los policías "tuvieron que reforzar el cordón de seguridad y adoptar medidas de contención y dispersión para restablecer el orden público", según als mismas fuentes.

Como consecuencia de estos altercados, se vio amenazada no solo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo -resultando uno de ellos herido en el brazo por el lanzamiento de una botella de cristal-, sino que además se ocasionó una grave alteración del orden público que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujones y caídas entre los aficionados presentes.

Sanciones previas

Ante los graves acontecimientos acaecidos, la Brigada Provincial de Información se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes.

Los agentes han logrado identificar a un hombre quien, además de proferir presuntamente insultos y lanzar de forma activa objetos y sillas, alentaba a los más jóvenes para que acometieran a los policías, contribuyendo a incrementar la tensión y violencia.

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El acusado había sido sancionado en ocasiones anteriores por cometer infracciones recogidas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Por tales motivos, la Policía Nacional procedió ayer a la detención de este hombre como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. La investigación permanece abierta y no se descartan más detenciones.