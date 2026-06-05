Un gol que dará la vuelta al mundo: Álvaro Mompó recuerda al mejor Piojo López y deslumbra en LaLiga FC Futures
El jugador del Valencia CF Alevín A decidió el triunfo ante el FC Barcelona con una espectacular carrera individual que evocó las legendarias galopadas de Claudio ‘Piojo’ López y se convirtió en una de las imágenes de la XXXIII edición del torneo nacional
Hay goles que valen tres puntos, otros que sirven para ganar partidos importantes y algunos que trascienden el resultado para convertirse en recuerdos imborrables. Álvaro Mompó firmó este viernes uno de esos tantos destinados a permanecer en la memoria del valencianismo. El futbolista del Valencia CF Alevín A protagonizó una acción extraordinaria para derrotar al FC Barcelona (1-0) en el estreno blanquinegro en la XXXIII edición de LaLiga FC Futures, dejando una imagen que rápidamente despertó comparaciones con una de las figuras más queridas de la historia reciente del club: Claudio “Piojo” López.
El conjunto dirigido por Cristian Castells arrancó el torneo de la mejor manera posible, imponiéndose a uno de los grandes favoritos de la competición gracias a un ejercicio colectivo de intensidad, orden y personalidad. Sin embargo, el encuentro quedará marcado por la genialidad de un jugador que decidió asumir la responsabilidad cuando más lo necesitaba su equipo. En un escenario donde se reúnen algunas de las mayores promesas del fútbol español, Mompó presentó su candidatura a convertirse en uno de los nombres propios del campeonato.
Una galopada que transportó al valencianismo a los tiempos del Piojo
La jugada nació aparentemente lejos del peligro. Álvaro Mompó recibió el balón pegado a la banda y comenzó una carrera que terminó convirtiéndose en una obra de arte. Con determinación y valentía, el atacante valencianista fue superando adversarios gracias a una combinación de velocidad, cambios de ritmo y calidad técnica impropia de su edad. Cada metro recorrido aumentaba la sensación de que estaba ocurriendo algo especial. Cuando alcanzó la frontal del área, lejos de precipitarse, eligió la mejor solución posible y definió con precisión al palo del guardameta azulgrana.
La acción recordó inevitablemente a las galopadas que hicieron famoso al Piojo López durante su etapa en Mestalla. Aquella capacidad para arrancar desde posiciones alejadas de la portería, romper líneas rivales a pura velocidad y finalizar con determinación parecía reflejarse en cada paso del joven futbolista valencianista. Salvando todas las distancias que separan a una leyenda del club de una promesa que apenas comienza a escribir su historia, la esencia futbolística de la jugada resultó imposible de ignorar.
El paralelismo adquiere incluso una dimensión simbólica. Durante los años dorados del delantero argentino, el FC Barcelona sufrió en numerosas ocasiones su verticalidad y capacidad para atacar los espacios. Más de dos décadas después, otro jugador vestido de valencianista volvió a castigar al conjunto azulgrana con una acción nacida desde la banda y finalizada con una sangre fría admirable. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse para conectar generaciones separadas por décadas, pero unidas por una misma forma de entender el fútbol.
LaLiga FC Futures, el escenario perfecto para que nazcan nuevas estrellas
No existe mejor escaparate para una acción de esta magnitud que LaLiga FC Futures. El prestigioso torneo nacional reúne cada temporada a los veinte clubes que han competido en LaLiga EA Sports y se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol base español. Por sus campos han pasado numerosos jugadores que años después han alcanzado la élite, convirtiendo cada edición en una oportunidad única para descubrir a las futuras estrellas del fútbol nacional.
La victoria frente al FC Barcelona supone un primer paso de enorme valor dentro de un Grupo C especialmente exigente, en el que también participan el Deportivo Alavés, el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. Con el formato tradicional recuperado, los veinte equipos quedan repartidos en cuatro grupos de cinco integrantes, y los cuatro primeros avanzan a las eliminatorias, por lo que cada partido tiene una gran trascendencia. En este contexto, comenzar sumando tres puntos ante un rival de tanta entidad supone una inyección de confianza para todo el equipo. El Valencia CF debe enfrentarse al Rayo Vallecano, tras haber logrado una victoria contra el FC Barcelona, un empate 1-1 frente al Real Oviedo y otro empate 0-0 ante el Deportivo Alavés.
Mucho más que un gol: una declaración de intenciones
Más allá de la brillantez individual de Álvaro Mompó, el estreno valencianista dejó una sensación especialmente positiva. El equipo mostró madurez competitiva, compromiso colectivo y una personalidad impropia de una categoría en formación. La victoria fue el resultado de un trabajo coral en el que cada jugador aportó para construir un triunfo de prestigio, pero fue el talento diferencial de uno de sus futbolistas el que terminó desequilibrando la balanza.
El gol de Mompó ya forma parte de las imágenes más impactantes de esta edición de LaLiga FC Futures. Por su belleza, por el contexto en el que se produjo y por los recuerdos que despertó entre los aficionados del Valencia CF. Porque no todos los días aparece un futbolista capaz de recorrer medio campo, dejar atrás a varios rivales y definir con semejante naturalidad ante el FC Barcelona. Y porque no todos los días una jugada consigue transportar a una afición a aquellos años en los que el Piojo López levantaba Mestalla de sus asientos con sus carreras imposibles.
En Villarreal, ante algunos de los mejores equipos del país y bajo la mirada de miles de aficionados, Álvaro Mompó firmó mucho más que el gol de una victoria. Firmó una acción que ya circula entre los momentos más destacados del torneo, un destello de talento que invita a soñar y que confirma que el futuro del Valencia CF sigue escribiéndose desde su cantera. Un gol que ganó un partido, recordó a una leyenda del valencianismo y que, por su espectacularidad, tiene todos los ingredientes para dar la vuelta al mundo.
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