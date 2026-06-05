Javi Guerra responde sobre su futuro, Europa, la capitanía y la Selección

Javi Guerra debutó este jueves en Riazor con la Selección Española absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente en el amistoso preparatorio para el Mundial. El futbolista de Gilet, que ha estado trabajando con La Roja en el grupo de jugadores de apoyo para ayudar al equipo a prepararse para la cita, tuvo más de media hora para cumplir su sueño.

El valenciano aterrizó este viernes por la tarde en Manises y respondió a las preguntas de algunos periodistas, entre ellos de SUPER, sobre lo que supone para él este hecho: "Orgulloso de debutar, de jugar para mi país, es uno de mis sueños desde pequeño", reconocía Guerra, que tiene buenos presagios para España de cara al Mundial: "Es un gran grupo. La mayoría son los mejores del mundo en su posición. Hay un gran grupo a nivel humano y futbolístico", decía.

Orgulloso por su debut

El centrocampista fue el único jugador del Valencia en es egrupo y el valencianista más joven en lograr ese debut, algo que valoró de manera muy positiva: "No sabía que era el más joven. Contento por debutar con la Selección, hay muchos jugadores que pueden ir y no es fácil", decía.

Después de su brillante tramo final de temporada con tres goles y tres asistencias en los últimos siete partidos, Guerra será capital en el Valencia de la próxima campaña. El jugador reconoció que ahora piensa en desconectar porque ha sido una temporada "larga" para "cargar pilas".

Javi Guerra en el España-Irak previo al Mundial. / Angel Martinez RFEF

Europa para despedir Mestalla

El '8' tiene que marcar las diferencias desde la medular y habló abiertamente del objetivo que debe marcarse el club: "Será el último año de Mestalla y sería muy bonito acabar en Europa", señalaba, al tiempo que confesó qye al equipo le faltó ser "más lineal" a lo largo de la temporada porque si no lo eres acabas sufriendo y "este club merece otra cosa", decía.

Preguntado sobre si le gustaría ser capitán, respondió desde la ilusión: "Lo de la capitanía no me incumbe, no es decisión mía. La toma otra persona. No depende de mí, pero me encantaría ser capitán y llevar el brazalete", decía.