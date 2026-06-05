El valor de plantilla del Valencia CF cae tras otra temporada de naufragio ¡11 jugadores devaluados!

El Valencia CF sigue pagando las consecuencias de otra temporada para el olvido en la que ha luchado por no descender hasta casi el último momento y en la que ha confirmado que vivirá la racha más larga de su historia sin jugar competición europea. El valor de su equipo ha caído en más de doce millones de euros, lo que puede condicionar la recaudación en caso de jugadores que tienen la puerta abierta a salir o por los que el conjunto de Mestalla podía sacar algún ingreso.

El portal especializado en tasaciones Transfermarkt ha actualizado el valor de mercado de los jugadores y sin contar a los que acaban contrato o cesión, en el Valencia CF se han devaluado hasta once futbolistas después de la última campaña del equipo (Julen Agirrezabala, Renzo Saravia, Thierry Rendall y Guido también pierden valor, pero en principio no es un problema ya para los blanquinegros).

Tárrega y Diego López, tres millones

Las caídas de valor más bruscas se las llevan César Tárrega y Diego López con tres millones de devaluación cada uno. Esta temporada no han estado al mismo nivel que la anterior a pesar de acabar mejor de lo que empezaron y la tasadora le ha quitado un buen pellizco a su valor de mercado, que pasa de 12 a 9 en ambos casos.

Diego López en el Valencia CF - Barça / JM LOPEZ

André Almeida, más dificultades para una buena venta

Le sigue André Almeida, que ha perdido un millón y medio de valor de mercado y que será todavía más complicado de vender por lo que el Valencia quería ingresar que el verano pasado. El luso, que renovó esta temporada, ha tenido un protagonismo intermitente y muy reducido. Tiene la puerta abierta para salir, pero es complicado que lo haga por una cuantía suculenta.

Pierden también un millón de euros José Luis Gayà, Pepelu y Arnaut Danjuma. El capitán seguirá en el equipo, pero el centrocampista es uno de esos jugadores que saldría en caso de que llegue una oferta que guste a todas las partes porque no tiene el cartel de titular en los planes de Carlos Corberán. La tasación del de Denia es de ocho millones ahora.

'Colocar' a Danjuma va a costar

El neerlandés, por otra parte, pasó de ser un fichaje importante a ser un jugador residual, sin protagonismo y que el club quiere sacar porque tiene una ficha elevada y su rendimiento ha sido más bien flojo. Su valor ha bajado a los tres millones, pero es complicado que llegue una oferta que pague su salario y compense económicamente al Valencia.

Por último tienen pequeñas pérdidas de valor (ya no tenían mucho de base) jugadores como Baptiste Santamaria (pierde 0'5), José Copete (0'5) Dani Raba (0'3), Luis Rioja (0'2) y Dimitri Foulquier (0'1). Ninguno e sun jugador por el que el Valencia opte a protagonizar un gran traspaso y solo defensa y extremo andaluces convence para la plantilla de la próxima temporada.