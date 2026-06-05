El Valencia CF debuta a lo grande en LaLIga FCFutures: ¡Mazazo al Barcelona!

El Valencia CF Alevín A ha arrancado este viernes con buen pie su participación en el XXXIII TORNEO NACIONAL U12 LALIGA FC FUTURES tras imponerse por 1-0 al FC Barcelona en un encuentro muy disputado.

El conjunto valencianista mostró solidez, intensidad y un gran trabajo colectivo para superar a uno de los rivales más exigentes del torneo. El único gol del partido permitió a los blanquinegros sumar una victoria de prestigio en su debut y comenzar la competición con confianza e ilusión.

Con este triunfo, el Valencia CF da un importante primer paso en el campeonato, dejando buenas sensaciones.El conjunto valencianista que dirige Cristian Castells está integrado en el Grupo C junto a FC Barcelona, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano y Real Oviedo contra los que se enfrentará a lo largo del viernes para buscar el acceso a las eliminatorias.

Este XXXIII Torneo Nacional recupera su formato original por el que los 20 equipos quedan divididos en 4 grupos de 5 de los que los 4 primeros clasificarán para la fase eliminatoria que arranca con los 1/8 de final que se disputarán el sábado por la mañana. Por la tarde tendrán lugar los 1/4 de final y para el domingo quedan las semifinales y la gran final.

El VCF Alevín A ha debutado en el XXXIII Torneo Nacional LALIGA FC Futures, torneo U12 que reúne en Villarreal los 20 Clubes que esta temporada 25.26 han competido en LALIGA EA Sports.

El combinado valencianista buscará mantener el buen tono competitivo mostrado en las últimas ediciones de esta edición Nacional en la que la pasada temporada el equipo alcanzó las semifinales y hace dos años se proclamó campeón

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El VCF Alevín A llega a esta cita además como campeón de la Lliga Autonòmica Or, la máxima competición autonómica en categoría Alevín en la que el VCF Alevín A ha sido primer clasificado, con el FVCF Alevín A como segundo y subcampeón en una clasificación que han completado el Levante UD en tercer lugar, Villarreal CF en cuarto lugar y Elche CF como quinto.