El Valencia elige el mejor gol de la temporada
Hugo Duro en la cúspide del gol con su espectacular chilena ante el Levante UD
El Valencia CF ha estado publicando semana en sus redes sociales una lista de los 5 mejores goles de la temporada. Hoy el club che ha desvelado cuál ha sido el mejor gol: la chilena de Hugo Duro ante el Levante UD.
Para rememorar dicho tanto, debemos transportarnos a la jornada 13. El Valencia recibía al Levante en Mestalla, el derbi valenciano generaba gran expectación en la capital del Turia, tras 2 temporadas sin disputarse. Valencia y Levante disputaban un partido muy igualado que decidió Hugo Duro con una espectacular chilena , precisamente este gol, le ha servido al delantero valencianista para alzarse con el premio de mejor gol según el Valencia CF.
Así queda el top 5
1) Hugo Duro ante el Levante UD jornada 13
2) Largie Ramazani ante el Levante UD jornada 24
3) Javi Guerra ante la Real Sociedad jornada 37
4) Lucas Beltrán ante el Atlético de Madrid jornada 16
5) Arnaut Danjuma ante el Getafe jornada 3
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