André Almeida vuelve a la casilla de salida en el Valencia CF

En el Valencia CF hay muchas cosas que parecen sacadas del 'Día de la Marmota' y la situación de André Almeida parece una de ellas. Ha pasado un año y la vida del luso ha dado un giro de 360 grados: le han pasado infinidad de cosas y ha acabado en el mismo punto, en la misma casilla de salida en la que estaba el pasado mercado de fichajes.

Sacar al jugador portugués fue una de las prioridades del pasado mercado, incluso llegó a no ir convocado al Trofeu Taronja por la cerca que estaba el acuerdo con el Trabzonspor, equipo al que el portugués no quiso ir. Finalmente no llegó nada que convenciera a las partes y se terminó quedando en el equipo, aunque lejos de ser de las primeras opciones de Carlos Cobrerán.

Renovó como "El Mago"

El jugador, que tenía uno de los contratos más bajos de la plantilla, renovó a mitad de temporada para mejorar su status, pero su presencia en el equipo no dejó de ser intermitente. El Valencia CF lo llamó "El Mago" para anunciar la renovación, pero a excepción de una racha de ocho partidos en el ecuador de la temporada, no lo acompañó de protagonismo.

André Almeida ha completado su cuarta temporada como jugador del Valencia CF / VCF Media

Dos titularidades en los últimso 19 partidos

Con solo dos titularidades en los últimos 19 partidos, su destino quedó más que claro. En esta tesitura se ha llegado a un nuevo verano en el que el Valencia CF lo coloca en el mercado y quiere que salga para apostar por otros futbolistas y va a intentar que sea lo antes posible.

Jugador devaluado

Por el jugador blanquinegro apenas llegaron ofertas suculentas y no parece que el escenario vaya a cambiar este mercado. Su pobre desempeño con el conjunto de Mestalla, de hecho, le ha devaluado en el mercado de fichajes, lo que puede complicar que llegue una propuesta satisfactoria... Lo que obligaría al Valencia a rebajar sus pretensiones.