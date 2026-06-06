La bandera del Valencia y de la Comunitat Valenciana ya ondean en la 'cima' del Nou Mestalla
Los 50 pilares de la cubierta y el anillo de comprensión ya están instalados en el Nou Mestalla
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Las obras del Nou Mestalla avanzan con un objetivo claro, estar listas para su inauguración en verano de 2027. El club ha informado, a través de un vídeo en Twitter, sobre la instalación del anillo de comprensión y los 50 pilares que aguantarán la gran cubierta del estadio valencianista.
La cubierta del Nou Mestalla pesará 4.800 toneladas, soportada por los 50 pilares ya instalados de 38 metros de altura cada uno, con el objetivo de proteger a los 70.044 asientos previstos en el nuevo 'templo' che.
Izad banderas
El Valencia CF iza las banderas del club y la Comunitat Valenciana en la 'cima' del Nou Mestalla "como hito de la construcción". El club che muestra la última actualización de sus obras en redes sociales.
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