Entrevista SUPER a Mikel Crespo y Pauleta (VCF Femenino) | "La ambición del club debe ser no tener techo para seguir creciendo"

Días después del ansiado ascenso a la Liga F Iberdrola, el entrenador y la capitana del Valencia CF Femenino compartieron las mieles del éxito con la redacción de SUPER. Confesiones, alegrías y e ilusiones para la temporada que se avecina es lo que se desprende la entrevista con Mikel Crespo (29/10/91), quien ya sabía lo que era un ascenso a la máxima categoría tras el conseguido en 2021 con el Deportivo Alavés, y Paula Sancho 'Pauleta' (12/06/98): saguntina y valencianista de cuna.

Hace una semana se desbordó la euforia en el Antonio Puchades, ¿cómo se saborea con el paso de los días, cambia la percepción?

Mikel: Yo sigo con la euforia, quizá, no tanta. Pero sí, la satisfacción, ese momento fue un estallido de todo y la satisfacción... el orgullo de lo conseguido, de que el Valencia vuelva a tener esa oportunidad y lo haga tan rápido a Liga F Moeve. Sobre todo eso, muy felices por el trabajo realizado, por el club, por las jugadoras y el 'staff', un trabajo que hubiera sido bueno igual, pero el gol en el minuto 99 nos dio la recompensa jugadores, staff, al final hubiese sido bueno, hubiese sido el gol o no, pero el gol hace que tenga la recompensa.

Pauleta: Hace días era euforia, yo ahora mismo siento tranquilidad... y orgullo de haber conseguido algo tan difícil como es el ascenso a Liga F. Es verdad que trabajas todo un año para ese momento y el momento pasa superrápido. Estoy muy contenta y tranquila sobre todo.

Pauleta, como representante del vestuario, ¿cuáles son las sensaciones que están viviendo las compañeras tras un año con la presión del objetivo siempre encima?

Pauleta: Estamos liberadas, ahora mismo, nos sentimos muy orgullosas y tranquilas del trabajo cosechado. Al final, sabiendo todas en su momento el objetivo que tenía Valencia, que era devolverlo a Primera, y vinieron con las cosas claras. Había mucha presión, pero quisieron apostar las que vinieron y las que se quedaron. Entonces creo que lo hemos conseguido y, por eso, tanta tranquilidad en este momento final.

Después había como una meta de tipo más personal, humano, la de hacerlo por las compañeras lesionadas como Jana y, sobre todo, por la larga duración, Andrea Recio.

Pauleta: Imagínate, con esas lesiones tan duras, la de Jana fue en 'Playoff', pero Andrea lleva toda sin poder ayudar desde dentro del campo. Si se hace difícil ya cuando lo ves desde fuera en un partido normal, imagínate en el 'Playoff' para subir a la Liga F. Ha tenido que ser muy duro, pero la verdad que las hemos notado muy cerca. Han sido fundamentales también para motivarnos, dar ese paso a la frente y poner en valor al final lo que estábamos viviendo, porque había gente como ellas que no podían disfrutarlo. Debíamos ser conscientes de nuestro presente porque lo que estaba pasando no iba a volver, y lo hemos disfrutado por todas.

Mikel, usted ha significado el cambio de proyecto en busca del ascenso en un año. ¿Qué se le dice a su llegada, el ascenso fue sí o sí el objetivo?

Mikel: Sí, se puso el ascenso ahí no solamente cuando llegué a la Ciutat Esportiva, sino ya en la primera reunión que tuvimos. Pero eso era realmente lo que yo quería, también. Lo quería el club y lo quería yo, quería un proyecto donde pudiese volver a vivir esa sensación de estar en Liga F. Por lo tanto, creo que fue un binomio muy fácil de ejecutar en ese sentido. Lógicamente, sabes que tienes esa presión durante toda la temporada. Las jugadoras, el 'staff', todos... creo que a lo largo del paso de partidos y entrenamientos han hecho que convirtamos esa presión en responsabilidad, en saber que teníamos la responsabilidad de volver a situar al Valencia donde merece estar y que teníamos el apoyo de todo el mundo, del club, la afición y juntos lo conseguiríamos.

Puede pensarse que la Primera Federación era una categoría mucho más sencilla que la Liga F, pero hay quienes piensan que es igual o más duro que la máxima división.

Mikel: Sí es diferente. La Liga F tiene más ritmo, hay más calidad. Por eso es la primera división. Pero, quizás, todos los partidos son más homogéneos. Hay menos diferencias en los protocolos de actuación, a la hora de presentarse en los campos, en los riegos de los mismos, el césped - en Liga F todos deben ser naturales...-, etc. Aquí, una semana juegas en el Puchades y a la siguiente estás en un campo de hierba artificial a 30 grados, sin regar y a las 12:00 horas sin pausa de hidratación. Al final, cada uno es más libre. En ese sentido, lo hace más complicado porque te enfrentas a escenarios muy difíciles. La segunda división es una categoría con mucho ritmo, donde los equipos presionan muy bien. Quizás, el balón no tenga tanta importancia en determinados partidos, pero la gente presiona mucho y eso hace que tus partidos sean muy incómodos. Es una categoría difícil porque tienes que pasar de adaptarte a jugar de una manera completamente diferente en dos semanas. Eso, el equipo lo entendió desde el principio y nos pusimos manos a la obra.

Pauleta, capitana, ¿qué ambiciones marcas para la próxima temporada en la élite?

Pauleta: Siempre la máxima. Sobre todo, mantener la categoría y hacerlo lo mejor posible para quedar cuanto más arriba, mejor. Al final, es un proyecto que se está iniciando desde este año, que es difícil. Hay mucha gente que tampoco ha debutado en la Liga F y tiene mérito que vayan a hacerlo, por lo que el vestuario tiene muchas ganas. En resumen, para mí, mantener la categoría y ser conscientes de que el Valencia CF tiene que estar ahí.

¿Con el equipo que se tiene a día de hoy, va a ser fácil? ¿Puede funcionar la plantilla actual para conseguir la permanencia?

Mikel: Fácil no va a ser, hagamos lo que hagamos, porque ya tenemos ese aprendizaje en el club. Es una categoría muy complicada. La ambición del club tiene que ser, y es, la máxima. Pero hay que ir paso a paso. El objetivo es mantener la categoría. Si conseguimos mantenerla pronto, vamos a mirar un poquito más arriba. Si miramos un poquito más arriba, un poquito más. Y creo que esa tiene que ser la ambición del club: No ponerse techo, sabiendo, evidentemente, que venimos de Primera RFEF, y el principal objetivo tiene que ser no volver a Primera RFEF y, a partir de ahí, la ambición del club tiene que ser esa. No tener techo para seguir creciendo.

¿Cómo se vio por primera vez en el vídeo de la celebración? ¿Cómo están las rodillas? Según cuenta, le dio tiempo a pensar en táctica después de la euforia.

Mikel: Sí, porque yo el gol no lo veo exactamente. Yo sé que toca la red, pero como veo a la gente correr, intuyo que es gol. No recuerdo el momento en el que la veo entrar. Pero si toca red y la gente corre, pues, tiene que ser gol. Y yo sigo corriendo. Luego hay un momento que no sé por qué, porque habíamos metido a Leyre Monente de central, que digo 'me queda un cambio, hay que reestructurar porque hay una prórroga'... Me doy la vuelta, luego veo a mis padres ahí animando y digo: 'el cambio lo hacemos ahora'. Me tiró, no sé yo... En directo sí que creo que me quedé mejor -risas-... Me fui a levantar, vino Emilio también a agarrarme, me tropecé con Álex, fuimos al banco, vino la ambulancia y nos dijeron: '¿Estáis bien?'. Digo: '¡Estamos encantados, no te preocupes!'. Una locura...

Fernando Bustamante

Ese vídeo le va a perseguir. Mira Pauleta como se ríe, en el vestuario me consta que corren las bromas...

Pauleta: Ya tenemos un GIF de la celebración y ya lo hemos ido mandando -risas-.

¿Qué le van a pagar a Leyre por ese golazo en el 99' que valió un ascenso y la locura en el Puchades?

Pauleta: ¡Se merece un regalo! Y también se lo merece Marina, porque hizo una parada salvadora en la primera parte... Muchas veces no se le da valor a las porteras, y ella después de la lesión de Jana también nos dio el ascenso. Así que yo le pagaría algo a Leyre y a Marina.

Pascu Calabuig

J. M. LÓPEZ

¿Cómo trabajaron durante la semana previa táctica y mentalmente el hecho de saber que el empate servía en una final así con tanta tensión?

Pauleta: Yo al equipo le transmití que había que morir en el campo. Cuando las fuerzas flaquearan Mikel nos dijo que mirásemos a las gradas, que nos iban a empujar desde allí. Entonces, pasara lo que pasara, que no dejaran de correr en ningún momento, ninguna, porque estaba muy cerca y al final es esa gestión de la presión que tuvimos durante todo el año y creo que eso nos vino bien. Supimos gestionar esos momentos, estuvimos mucho más serenas y podíamos resistir muchísimo mejor la presión que ellas, que no tenían ese objetivo tan marcado durante toda la temporada. Al Villarreal eso le pesó más.

El Antonio Puchades ha sido un factor decisivo, ¿qué esperan de la afición en la temporada en Liga F?

Mikel: Va a ser fundamental. Durante todo el año en Primera RFEF, no es fácil, por muchos motivos, hubo una afluencia de público enorme, luego tuvo ese punto final con el partido del otro día. Creo que lo del otro día es 'sencillo', pero hay que valorar lo hecho por el Puchades, por ejemplo, en esos partidos en noviembre, a las seis de la tarde, contra el AEM o contra el Cacereño y por cómo estaba. Sabíamos que ante el Villarreal iba a ser el llenazo de la temporada porque en ese tipo de partidos menos populares, que también en muchos de ellos marcamos en el minuto 90, también nos ayudaban a empujar en contextos más complicados para ellos, para poder acercarse. Entonces, sabíamos que sería un factor diferencial y, evidentemente, ese factor diferencial nos lo ganamos con ocho meses de trabajo quedando lo más arriba posible, quedando como primer equipo de 'Playoff', para que factores ajenos al fútbol nos fueran beneficiosos. La afición ha sido parte fundamental y quiero agradecerle no solamente el último partido, sino agradecerle también ese sábado a las seis de la tarde de diciembre con seis grados y todo lleno.

Entrenador y capitana del Valencia CF Femenino en las instalaciones de SUPER / Fernando Bustamente

La última. Hablando de los aficionados, ¿notan esa responsabilidad social de cambio, el aumento de la existencia de niñas que ya no tienen ídolos o referentes solo masculinos, sino que van a la Ciutat Esportiva y quieren ser como Pauleta?

Pauleta: Sí, lo noto, porque también vienen niñas y madres a decirnos que somos sus referentes, y creo que es importante la imagen que le demos a las niñas. Al final, también, a nosotras después de los partidos nos gusta acercarnos y hablar con ellas porque somos cercanas y queremos serlo. Es crucial también que las niñas tengan un referente femenino, yo en su día no los tenía, y por eso cuando vienen a los partidos debemos acercarnos para que vean que somos terrenales y que esto lo pueden conseguir ellas.

En su caso, como míster, en tiempos en los que los técnicos del Barça Femenino o el Olympique de Lyon, finalistas de la Champions League Femenina, son españoles, ¿cómo valora la figura del entrenador en el deporte femenino?

Mikel: En positivo, yo siempre he dicho que soy el entrenador independientemente de la categoría o el género, yo soy entrenador de fútbol. La vida o las circunstancias han llevado a que esté más tiempo en el fútbol femenino, y estoy encantado en ese sentido. Además, hay más entrenadoras, y tienen la opción quienes quieren serlo. Cada vez más, la Academia VCF cuenta con entrenadoras muy buenas desde la base, entrenadoras que vienen pisando fuerte, y ahí está la clave, que tengan la oportunidad independientemente del género.