Račić reaparece en Mestalla
El excentrocampista del Valencia CF, Uros Račić, ha vuelto a captar la atención de la afición tras publicar una historia en Instagram desde el estadio de Mestalla, un gesto que ha generado comentarios y nostalgia entre los seguidores valencianistas
El excentrocampista del Valencia CF, Uros Račić, ha vuelto a situarse en el foco mediático tras compartir una historia en Instagram desde el estadio de Mestalla. La publicación del futbolista serbio ha generado cierta repercusión entre la afición valencianista, que no ha tardado en reaccionar al gesto y en recordar su etapa en el club. Aunque se trata de una simple imagen en redes sociales sin contexto oficial adicional, la presencia del jugador en el feudo valencianista ha sido suficiente para reavivar el interés sobre su figura y su pasado en el equipo.
La aparición del futbolista serbio en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español ha reavivado el recuerdo de su etapa en el club valenciano. Aunque no ha trascendido el motivo de su visita ni si se trata de una acción puntual o simplemente una publicación casual, la imagen ha tenido repercusión inmediata en redes sociales, donde su nombre ha vuelto a ganar protagonismo.
La historia desde Mestalla
La publicación compartida por Uros Račić desde Mestalla ha sido el punto de partida del revuelo entre los aficionados. En la imagen difundida en Instagram, el jugador aparece vinculado al estadio valencianista. Todo ello, con el mensaje "amunt" acompañado de un murciélago y un 'emoji' de una cara con corazones.
Este tipo de contenidos en redes sociales suelen tener un fuerte impacto en la actualidad futbolística, especialmente cuando implican a jugadores con pasado en equipos de Primera División. En este caso, la reacción no se ha hecho esperar, con numerosos comentarios recordando su etapa en Valencia.
Su paso por el Valencia CF
Račić llegó al Valencia CF como un futbolista joven con proyección, incorporándose a la dinámica del primer equipo tras su fichaje procedente del Red Star Belgrade. Durante su estancia en el club, alternó participaciones en el primer equipo con cesiones, acumulando experiencia en el fútbol español.
A lo largo de sus temporadas en el club valenciano, el centrocampista mostró capacidad física, buen disparo desde media distancia y presencia en el centro del campo. Sin llegar a asentarse como pieza fija en el once titular, sí dejó actuaciones puntuales que le permitieron mantenerse en la rotación del equipo durante varias campañas.
En total, disputó 84 partidos oficiales con el Valencia CF, en los que anotó 2 goles y repartió 2 asistencias. Aunque en un principio partía como una pieza de rotación, acabó ganando mayor protagonismo en el once titular, llegando a ser titular en 54 encuentros. Este aumento de minutos no respondió a un estatus fijo dentro del equipo, sino a la necesidad de los técnicos y a la irregularidad del rendimiento colectivo, lo que le llevó a asumir un rol más importante del previsto inicialmente.
Reacción en redes sociales
La publicación desde Mestalla ha generado movimiento entre los seguidores del Valencia CF, que han reaccionado de forma inmediata en redes sociales. Algunos interpretan la imagen como un recuerdo positivo de su paso por el club, mientras que otros simplemente lo consideran una visita puntual sin mayor significado deportivo.
En cualquier caso, el nombre de Račić vuelve a estar vinculado al entorno valencianista, aunque sea de forma indirecta, demostrando el impacto que siguen teniendo los exjugadores en la actualidad digital del fútbol.
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