Este es el dinero que el Valencia CF ganará a diario por Cömert en el Mundial

La próxima edición del Mundial 2026 volverá a servir como escaparate para los futbolistas internaciones que militan en LaLiga española, aunque la aportación de internacionales varía enormemente entre unos clubes y otros. Mientras algunos equipos se convierten en auténticas bases de operaciones de las selecciones nacionales, otros apenas tendrán representación en la gran cita como el Valencia CF de Peter Lim.

En el caso blanquinegro tan solo Eray Cömert 'salvará el honor' de participar en la Copa del Mundo como jugador del Valencia CF. El central, habitual en las convocatorias de Suiza, será el representante blanquinegro en una competición que reunirá por primera vez a 48 países.

La presencia de Cömert también tendrá consecuencias económicas para el club. La FIFA volverá a activar su programa de compensación a las entidades que cedan jugadores a las selecciones nacionales participantes en el torneo.

Cömert se despide de la grada de Mestalla tras la última jornada / JM LÓPEZ

No obstante, en el caso del defensa suizo existe una particularidad relevante. Cömert finaliza contrato con el Valencia CF el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado su vinculación. Por ello, la cantidad que perciba el club dependerá del tiempo que el futbolista siga perteneciendo oficialmente a la entidad durante la disputa del campeonato.

Según la normativa de la FIFA, los clubes reciben una compensación proporcional por cada día que sus futbolistas permanecen convocados con sus respectivas selecciones. De este modo, el Valencia tendrá derecho a percibir la parte correspondiente hasta el 1 de julio, fecha a partir de la cual la situación podría variar si el jugador no continúa en la disciplina valencianista.

La FIFA incrementa un 70% las ayudas a los clubes

El organismo presidido por Gianni Infantino ha anunciado una importante mejora en las compensaciones económicas respecto al Mundial de Catar 2022.

La FIFA destinará un total de 355 millones de euros al programa de ayudas para los clubes, una cifra que supone un incremento cercano al 70% respecto a la anterior edición. La cantidad diaria establecida por futbolista será de aproximadamente 4.300 euros.

Además, la organización ha confirmado que otros 100 millones de euros estarán destinados a compensar a los clubes que aportaron jugadores durante las fases clasificatorias previas al torneo.

"Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, especialmente a los clubes que liberan jugadores para competir en el torneo", explicó Gianni Infantino en el comunicado oficial difundido por la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Darryl Dyck/Canadian Press via Z / DPA

Un dato que refleja la realidad deportiva del Valencia

Más allá del aspecto económico, la reducida presencia valencianista en el Mundial refleja una realidad que contrasta con otras etapas de la historia del club.

Durante décadas, el Valencia CF fue habitual proveedor de futbolistas para las principales selecciones internacionales. Sin embargo, la situación actual de la plantilla provoca que únicamente Cömert vaya a representar al club en la gran cita del fútbol mundial. Una circunstancia que evidencia la distancia existente respecto a otros proyectos de LaLiga y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el peso competitivo del Valencia CF en el panorama internacional.

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David Villa / EFE

Mientras tanto, Mestalla seguirá de cerca la participación de Suiza y de Eray Cömert, porque cada día que permanezca en el torneo tendrá repercusión directa en las arcas valencianistas.