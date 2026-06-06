Valencia y Levante, eliminados en octavos de final de la XXXIII LaLiga FC Futures

La XXXIII edición de LaLiga FC Futures dejó una jornada especialmente dura para el fútbol valenciano, con las eliminaciones de Valencia CF y Levante UD en los octavos de final. Ambos conjuntos cayeron por la mínima en encuentros muy igualados, marcados por la intensidad, la igualdad y los detalles en los minutos finales. En una competición donde el margen de error es mínimo, los equipos valencianos compitieron con personalidad y buen juego, pero terminaron sucumbiendo ante la eficacia de sus rivales en dos eliminatorias decididas en momentos clave.

El Valencia CF se despide tras un gol decisivo del Sevilla FC en el tramo final

La participación de Valencia CF en la XXXIII edición de LaLiga FC Futures llegó a su fin en los octavos de final tras un encuentro de máxima igualdad frente a Sevilla FC. El conjunto valencianista, que había firmado una fase de grupos sobresaliente, cayó derrotado por un solitario tanto a apenas seis minutos del final.

El choque, disputado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, se decidió en un detalle. El Sevilla FC supo interpretar mejor los momentos clave del partido y, tras un duelo muy cerrado, encontró el premio con el gol de Carlos Martín que terminó por desnivelar la eliminatoria.

El Valencia CF había mostrado un nivel muy alto durante la fase de grupos: invicto tras empatar ante el Real Oviedo, vencer con brillantez al FC Barcelona gracias a un golazo de Álvaro Mompó, igualar frente al Deportivo Alavés y superar al Rayo Vallecano por 2-0. Sin embargo, en el cruce decisivo no logró transformar su dominio en ocasiones claras de gol en el tramo final.

Un duelo táctico decidido por pequeños detalles

El Sevilla FC planteó un encuentro muy serio desde el punto de vista táctico. Su bloque defensivo logró neutralizar las principales vías de ataque del Valencia CF, obligando al conjunto che a buscar alternativas más directas.

Pese al empuje valencianista en los últimos minutos, el guardameta Rubén se convirtió en protagonista con intervenciones decisivas que evitaron el empate. La eficacia sevillista terminó marcando la diferencia en un partido donde el equilibrio fue la nota dominante de principio a fin.

Jugadores como Álvaro Mompó y el capitán Álex Ferrer fueron de los más destacados del conjunto valencianista durante el torneo, dejando muestras de calidad y liderazgo en una competición de alto nivel formativo.

El Levante UD cae en penaltis tras un empate heroico ante el Girona FC

Por su parte, el Levante UD también quedó eliminado en una eliminatoria muy igualada frente al Girona FC. El encuentro estuvo marcado por la alternancia de dominio y la tensión competitiva hasta el final.

El capitán del Levante UD se lamenta tras la derrota en penaltis / Levante UD

En la segunda mitad, el Girona FC logró adelantarse en el marcador, golpe que parecía encarrilar el partido. Sin embargo, los granotas reaccionaron con rapidez y, apenas en la siguiente jugada, S. Montejano firmó el empate que devolvía la esperanza al conjunto levantinista.

El tiempo reglamentario concluyó con empate, llevando la eliminatoria a la tanda de penaltis, donde la fortuna se decantó del lado catalán. El Levante UD terminó cayendo por 1-3 en la tanda, pese a haber competido con gran solidez durante todo el encuentro.

Igualdad máxima en una edición marcada por la competitividad

La jornada de octavos de final volvió a confirmar el altísimo nivel de esta edición de LaLiga FC Futures, donde cada detalle decide eliminatorias muy ajustadas. Tanto Valencia CF como Levante UD se despiden con la sensación de haber competido de tú a tú, pero sin el premio final en forma de clasificación.

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La competición continúa con la mirada puesta en unos cuartos de final que prometen la misma intensidad vivida en una jornada donde la igualdad fue la gran protagonista.