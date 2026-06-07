Pablo Maffeo ya tiene equipo: opción descartada para el lateral derecho del Valencia CF

El futuro de Pablo Maffeo parece alejarse definitivamente del Real Mallorca y también del Valencia CF. El nombre del catalán ha estado en los últimos meses en lista del club, pero la entidad de Mestalla trabaja ahora mismo en otras opciones: Thomas Meunier del Lille y Andrés García del Aston Villa. Tras cinco campañas defendiendo la camiseta del Real Mallorca, el lateral derecho está muy cerca de emprender una nueva aventura profesional en Grecia, donde el Olympiakos espera cerrar su incorporación de manera inminente.

La entidad helena y el conjunto mallorquinista alcanzaron este sábado un acuerdo total para el traspaso del futbolista, en una operación que se resolvió con gran rapidez. Apenas dos días después de que los representantes del jugador trasladaran la propuesta al área deportiva bermellona, las conversaciones avanzaron hasta concretar el entendimiento entre ambas partes.

Maffeo ha mejorado su rendimiento con la llegada de Demichelis a Mallorca / RCD Mallorca

Casi 3 millones

Mallorca y Olympiakos ultiman las condiciones económicas de la operación que podrían superar los 2,5 millones de euros. Paralelamente, la entidad griega ya había pactado con el entorno de Maffeo los términos de su futuro contrato, lo que facilitó el avance de las negociaciones entre clubes. Ahora, el desenlace queda únicamente a expensas de la decisión definitiva del defensor de 28 años, que sigue atentamente todos los movimientos mientras disfruta de unos días de descanso en Colombia.

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Salvo un giro inesperado en las próximas horas, todo apunta a que Maffeo aceptará el desafío de competir en la Superliga griega y pondrá fin a una etapa de cinco temporadas en el Real Mallorca.