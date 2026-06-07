Problemón central en el Valencia CF

Las lesiones, la ingente cantidad de cedidos y los fichajes fallidos hacen vivir al Valencia CF en la renovación constante, empezando cada verano con la obligación de reformar la mayoría de demarcaciones. Este curso tiene en el centro de la defensa otro 'problemón' que resolver porque está obligado a sacar a uno de ellos, Cenk Özkacar, quiere sacar a otro, Mouctar Diakhaby, y no podrá contar con un tercero, José Copete, hasta que no pasen las primeras jornadas. César Tárrega y Justin De Haas es ahora mismo la única pareja con la que podrá trabajar Carlos Corberán en pretemporada con jugadores que sabe que va a tener cuando empiece LaLiga.

El 'caso Diakhaby' tiene mucha tela que cortar. Porque si bien es cierto que el guineano es el central de más nivel de la plantilla, las lesiones no le han permitido apenas jugar en los últimos dos años y el Valencia considera que su ficha es excesiva para el rol que ha desempeñado y la situación económica del club, por lo que quiere encontrarle acomodo este verano. A partir de ahí, el jugador, que ha dado mucho al equipo, empezará la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Diakhaby, cuando se debió retirar del partido en Girona / VCF Media

Cenk fue apartado en la última pretemporada

El de Cenk es más sencillo. No por las novias que vaya a tener, sino porque estatus en el equipo es otro. El verano pasado el Valencia le apartó del equipo desde el primer momento para mostarle la puerta de salida y presumiblemente hará lo mismo este mercado, solo falta que llegue un club que quiera asumir su sueldo y quitarle el problema de encima a los valencianistas.

En esta tesitura, en caso de lograr la salida de los dos jugadores el Valencia tendrá que acudir al mercado a fichar al menos a un central para armar esa nómina de cuatro centrales que acompañe a Tárrega, De Haas y Copete, obligado a acertar después de haber hecho una temporada muy floja a nivel defensivo con hasta 55 goles encajados en 38 jornadas.

El adiós de Cömert y Unai Núñez

En el tramo final de temporada acumularon muchos minutos en el equipo dos jugadores que han acabado su vínculo con el Valencia CF. Cömert acaba contrato y Unai Núñez, al que el conjunto de Mestalla querría volver a firmar si se pusiera a tiro en unas buenas condiciones por su perfil de comodón central-lateral derecho, ha vuelto a Vigo.

La reválida de Tárrega y el examen a De Haas

Los dos que parten como titulares tienen desde el día uno un test importante. Tárrega fue hace dos temporadas uno de los mejores jugadores del Valencia CF, pero este último curso tras la venta de Mosquera no pudo estar al mismo nivel. Esta próxima campaña la afronta como una oportunidad para resarcirse y confirmarse como el líder de la zaga valencianista.

Para De Haas será un examen importante. El salto de Famalicao y la Liga Portuguesa al Valencia CF y LaLiga es muy importante y el neerlandés llega como una apuesta importante para ocuar el flanco izquierdo de la zaga. Después de ser capitán del conjunto luso quiere demostrar que está listo para Mestalla.