El Valencia CF, al teléfono con Meunier antes de un Mundial clave para su futuro

El Valencia CF entra en una semana importante por Thomas Meunier. El club tiene siete días por delante para intentar acelerar la contratación del lateral derecho antes de que comience el Mundial, o al menos antes de que Bélgica debute en la competición el próximo lunes 15 de junio contra Egipto. Atar al internacional belga antes de la Copa del Mundo es el escenario ideal para el Valencia, pero la realidad es que su contratación ya es muy complicada porque, aunque el jugador valora el interés blanquinegro, no tiene ninguna "prisa" por tomar una decisión.

El internacional belga reconoció recientemente en L'Équipe que ya ha recibido llamadas, una de ellas del Valencia, y que prefiere esperar para que surjan "oportunidades" y tomar "una decisión correcta"."Ya he recibido llamadas. Independientemente de las necesidades de cada club, las cosas pueden acelerarse muy rápido. A día de hoy ya podría firmar con alguno de ellos. Pero esa no es mi intención" Mi situación puede jugar a mi favor. No tengo prisa. Siempre hago todo en el último momento y eso no cambiará a la hora de elegir club. He trabajado toda la temporada para estar en la selección nacional -en la Copa del mundo-. Si las cosas salen bien, surgirán oportunidades. Tomaremos la decisión correcta",argumentó a finales de mayo.

El Mundial va a ser clave en el mercado y la decisión de futuro del jugador. Si Meunier firma una buena actuación en la Copa del Mundo se le abrirán puertas y eso dificultará su llegada al Valencia. ¿Va ser titular? De momento, Meunier salió de inicio en el carril derecho en la última prueba previa al Mundial en la goleada (5-0) sobre Túnez.

Titular con Bélgica

Bélgica, que afronta esta Copa del Mundo con expectativas más moderadas que en torneos anteriores, concluyó su fase de preparación este sabado dejando buenas sensaciones tras imponerse con autoridad a Túnez, integrante del Grupo F. El conjunto belga firmó una actuación sólida y efectiva que se tradujo en una contundente victoria por 5-0.

En comparación con la alineación que venció a Croacia en el amistoso previo, el seleccionador Rudi García introdujo varias modificaciones. Mechele ocupó el centro de la defensa en lugar de Theate, mientras que Meunier y Castagne fueron las novedades en los laterales. Además, sacrificó presencia en la medular al dejar fuera a Raskin para dar entrada a Trossard, ubicado en la banda derecha.

Bern (Switzerland), 11/12/2025.- Thomas Meunier (L) of Lille and Sandro Lauper of Young Boys in action during the UEFA Europa League match between BSC Young Boys and Lille OSC, in Bern, Switzerland, 11 December 2025. (Suiza) EFE/EPA/PETER KLAUNZER / PETER KLAUNZER / EFE

La primera opción

El club trabaja para fichar a coste cero al futbolista internacional del LOSC Lille de 34 años que acaba contrato el 30 de junio. Meunier es el perfil de jerarquía y experiencia que más convence para reforzar con garantías el carril del '2'. Sin embargo, la operación no es fácil por el salario del futbolista (menor que el de Guido Rodríguez) y la competencia de los equipos (también de LaLiga española) que han llamado a su puerta. En contra del Valencia como siempre juega la no clasificación del equipo para competiciones europeas.

Andrés García jugó la primera parte en la jornada de despedida de la Premier, Manchester City-Aston Villa (1-2) / Aston Villa

Atentos a Andrés García

Thomas Meunier es la primera opción en la lista, pero el club mantiene abiertas otras alternativas como la cesión del lateral derecho valenciano del Aston Villa de 23 años Andrés García, interés desvelado por SUPER el pasado 18 de abril. El Valencia no puede dormirse porque otros clubes de LaLiga y la Ligue1 ya han movido ficha para llevarse consigo al prometedor lateral diestro por el que los 'villanos' pagaron cerca de ocho millones de euros en enero de 2025.

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Según ha podido saber SUPER, el Olympique de Lyon, cuarto en la Ligue1 y clasificado para la previa de la UEFA Champions League, se ha interesado por el valenciano con una propuesta en firme para que juegue en Francia la próxima temporada. Paralelamente, el Olympique de Lyon y el CD Alavés, de Quique Sánchez Flores en el banquillo, se han interesado por Andrés García. Y el Elche CF también está al acecho, pese al fichaje en propiedad por 4,5 millones de euros de un viejo objetivo valencianista, Buba Sangaré.