El ex Valencia CF Hugo González se viste de héroe con el Celta de Vigo

El Celta Fortuna continúa soñando con el ascenso a LaLiga Hypermotion después de imponerse al CE Europa por 3-2 en la vuelta de las semifinales del playoff, en un encuentro vibrante, igualadísimo y decidido tras una prórroga cargada de emoción. La gran figura de la tarde fue Hugo González, autor de dos goles fundamentales que mantuvieron con vida al filial celeste en los momentos más delicados de la eliminatoria.

El conjunto vigués se encontró con un escenario adverso cuando el CE Europa logró adelantarse en el marcador. Ese 0-1 dejaba momentáneamente al Celta Fortuna fuera de la lucha por el ascenso y obligaba a los locales a reaccionar. Fue entonces cuando apareció Hugo González. El exjugador del Valencia CF asumió la responsabilidad y devolvió la esperanza a Balaídos con el tanto del empate, un gol que cambió el rumbo del partido y reactivó a los suyos.

La tensión fue creciendo con el paso de los minutos y cada acción podía resultar definitiva. De nuevo, Hugo González emergió como el hombre decisivo. Desde los once metros, el atacante no falló y transformó un penalti de enorme responsabilidad para poner por delante al Celta Fortuna, culminando una remontada que parecía imposible tras el tanto inicial de los catalanes.

Sin embargo, el CE Europa no bajó los brazos y llevó el duelo hasta la prórroga, donde ambos equipos demostraron por qué habían llegado tan lejos en la competición. Cuando el desgaste físico comenzaba a hacer mella, apareció otra de las jóvenes promesas del filial celeste. Ángel Arcos, de tan solo 20 años, encontró el premio a la insistencia de los vigueses y firmó el definitivo 3-2 que desató la euforia entre la afición.

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Con esta sufrida y meritoria victoria, el Celta Fortuna supera una de las eliminatorias más exigentes de la temporada y se clasifica para la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion. Un paso más hacia el sueño de una plantilla joven que encontró en Hugo González a su gran líder y en Ángel Arcos al héroe inesperado de una noche para el recuerdo.