David Villa desvela por qué nunca fichó por el Madrid: el Valencia CF tenía la última palabra

Hace unos días, en una charla distendida con Iker Casillas en el pódcast 'Bajo los Palos', David Villa recordó algunos de los episodios más relevantes de su trayectoria profesional. Entre ellos, uno de los asuntos que más interés despertó durante años: su frustrado fichaje por el Real Madrid y las circunstancias que terminaron llevándolo desde el Valencia CF al FC Barcelona en el verano de 2010. Al club blanquinegro llegó procedente del Zaragoza de la mano de Javier Subirats en 2005.

El asturiano explicó que el interés de los dos grandes clubes del fútbol español fue una constante durante buena parte de su etapa en el Valencia. Todo arrancó en el verano de 2006, después de un primer año en Mestalla en el que hizo un total de 28 goles, 25 de ellos en LaLiga. "Todos los veranos de mi carrera eran lo mismo… El Real Madrid, el Barcelona… ofertas de todos los sitios. Al final, tenía contrato y el Valencia debía aceptar y decía que no", confesó Villa durante la conversación.

El Valencia tuvo la última palabra

Campeón del mundo en 2010, como valencianista en el primer tramo del Mundial de Sudáfrica y barcelonista a partir de julio en el segundo, el 'Guaje' explica que siempre quiso respetar los tiempos y las decisiones del Valencia más allá de sus metas individuales porque cuando firmó en 2005 nadie le puso "una pistola en la cabeza" para comprometerse con la entidad valenciana.

Así argumenta hoy el asturiano de 44 años por qué a la postre acabó jugando en el Barcelona y no en el Madrid, pese al interés constante de ambas entidades durante varias temporadas. "¿El Madrid y el Barça querían a Villa? Sí. ¿Querían pagar? Sí. ¿El Valencia aceptó? No… Chao, no hay más. Siempre he actuado así, y si alguien lo ha hecho diferente no lo critico. Nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato en el fútbol y ya está. El contrato lo tienes que cumplir si ellos no dicen lo contrario. El Valencia decidió no venderme y yo estaba muy a gusto en Valencia, me quería mucho la gente y estaba contento...", indica.

"No voy a ser hipócrita, ¿quería jugar en un equipo -hace un gesto señalando hacia arriba-...? Sí, cuando venían historias de oye que te quiere el Barça, que te quiere el Madrid, ¿quién no va a querer jugar ahí? Pero yo siempre decía, "estoy en el Valencia, tengo un contrato y estoy feliz en el Valencia y sigo hasta que el Valencia diga que, desgraciadamente, debe vender"... Como así pasó en el verano de 2010 para ir al Barça. Nada más", prosiguió.

JM López / Pau Pardo / Rafa Jarque

De hecho, el exdelantero de la selección española admitió en la conversación que desde "el primer año en el Valencia", que marcó 25 goles en LaLiga, le "pasó eso", el hecho de estar en el punto de mira de los dos clubes más poderosos de España.

Las palabras del exvalencianista refuerzan la idea de que no llegó a rechazar expresamente al Real Madrid o a decidirse por uno de los dos, sino que siempre respetó los tiempos y las necesidades del Valencia, el club con el que se destapó como goleador de máximo nivel y se estrenó en una competición como la Champions o se hizo camino con 'La Roja'. El Guaje es el máximo artillero histórico de España con 59 goles en 98 partidos.

Cuando finalmente el club valencianista aceptó una salida en 2010, fue el Barcelona quien cerró el acuerdopor 40 millones de euros y se hizo con los servicios de uno de los delanteros más cotizados del momento. En el conjunto azulgrana, Villa jugó tres temporadas antes de marcharse al Atlético de Madrid. En tierras madrileñas completó una campaña y después emigró a Estados Unidos para vestir la camiseta de New York City, desde donde también estuvo cedido en Melbourne City antes de volver a Nueva York y, finalmente, retirarse en Japón en 2020 con los colores del Vissel Kobe.

La polémica del dorsal 7 con España

Durante la entrevista también hubo espacio para recordar otro episodio que generó debate en su momento: la elección del dorsal '7' en la Selección tras la salida de Raúl González. Villa reconoció que nunca imaginó el revuelo que provocaría aquella decisión y admitió que, de haber conocido la repercusión mediática que tendría, probablemente habría actuado de otra manera, bromeando con que hubiese cogido el '10'.

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"Si llego a saber la que se monta, no lo habría cogido. Yo lo cogí porque lo iba a coger yo o lo iba a coger otro. En ese momento no se podían dejar dorsales libres", apuntó.