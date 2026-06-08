El legado del Pipo en el Valencia CF continúa: con el '8' Adriana Baraja

El apellido Baraja se sigue escribiendo con mayúsculas en el Valencia CF. El legado del Pipo es infinito. Si Rubén Baraja dejó una huella imborrable primero como futbolista y posteriormente como entrenador, ahora es su hija Adriana quien comienza a abrirse camino con luz propia dentro de la sección femenina de la entidad valencianista.

La joven futbolista se proclamó recientemente campeona de la cuarta edición de La Nostra Copa Valenta con el Valencia CF Femenino, confirmando el talento que lleva en la sangre. Adriana, titular con el '8' a la espalda como su padre, fue una de las jugadoras más destacadas del conjunto dirigido por Alejandro Mora, que se impuso al Mislata CF B en una emocionante final disputada en el Camp Municipal La Murta de Xàtiva.

Tras el pitido final se vivió una de las imágenes más entrañables de la jornada. Desde la grada, Rubén Baraja no quiso perderse el éxito de su hija y ambos protagonizaron un emotivo encuentro cargado de orgullo, felicidad y sentimiento valencianista. Una imagen, captada por la FFCV, que simboliza la continuidad de una saga profundamente ligada al club de Mestalla.

Leyenda viva

El "Pipo" es una de las grandes leyendas de la historia del Valencia CF. Como jugador fue pieza fundamental en el mejor Valencia de la historia, mientras que como entrenador regresó con valentia en un momento crítico para liderar la salvación del equipo en la temporada 2022/23. Un año después logró llevar al conjunto valencianista hasta los 49 puntos, la mejor puntuación del club desde 2020, un registro que únicamente ha conseguido igualar Carlos Corberán en la presente campaña.

Ficha técnica

Mislata CF B (2): Andrea Jorge, Lucía Garrido, Claudia González, María José Ballester, Lorena Esteve, Claudia Catalá, Paula Asensi, Mireia Rius, Saray Rodríguez, Laura Lon y Claudia Collado. Banquillo: Ana Belén Jiménez, Yadira Bonet, Valeria Verdú y Claudia Pérez.

Valencia CF C (3): María Rosa Méndez, Lucía García, Ruth Marí, María Gómez, Mireia Molina, Gala Santín, Mar Lerma, Adriana Baraja, Olivia Elizabeth, Leyre Requena y Paulina Mockute. Banquillo: Daniela K. Sáez (ps), Ana Jover y Elena Hernández.

Goles: 0-1 (Gala Santín, 27′), 0-2 (Lucía García, 43′), 1-2 (Paula Asensi, 50′), 2-2 (Paula Asensi, 62′), 2-3 (Olivia Elizabeth, 72′)

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Árbitras: Noelia Badía, asistida por Cristina Mansanet y Ariana Chuliá. Cuarta árbitra: Abrahamny Hernández. Amonestaron a Leyre (Valencia CF), a Claudia Catalá (Mislata CF)