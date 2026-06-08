ETERN MESTALLA, la campaña de abonos del Valencia CF 26/27: precios, descuentos, fechas y planes para el nuevo estadio

El Valencia CF hará oficial este martes su nueva campaña de abonos para la temporada 26/27 bajo el lema 'ETERN MESTALLA' 1923-∞ (infinito). El club rendirá homenaje al estadio en su último año de vida antes de la mudanza al Nou Mestalla. La inspiración de la campaña es "vive este año por todos aquellos que te han hecho amar Mestalla".

El Valencia CF dispone ahora mismo de un total de 40.174 abonados y no está previsto que hayan altas. El 80% de la ocupación estará dedicado a los abonos y el 20% a los compromisos y ticketing tanto ahora como de cara al nuevo estadio. Solo habrán en torno a 200 altas en la grada de animación por 310 euros (16-30 años) siempre y cuando se sea socio VCF. Las nuevas altas de Socio VCF se abren el 2 de julio a las 10:00.

El club permitirá financiar el abono con total flexibilidad en 3, 6 ó 9 cuotas anuales. La financiación se podría gestionar del 9 al 17 de junio. La domiliciación, el 2 de julio. A partir de julio se podrá descargar el abono digital. Los cambios de localidad on line se abrirán del 7 al 10 de julio para todos.

El Valencia ha decidido congelar los previos base, no se aplicará ni siquiera el IPC. Habrá descuentos según el rango de edad: infantil (50%) a partir de junio de 2010 y juvenil (10%) aplicable a nacidos entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2010. La entidad de Mestalla también promoverá la ayuda a los mayores de 65 años (10%). El accionista tendrá un 5% de descuento por el 10% de antes.

El club también pone en marcha los descuentos por fidelidad (asistencia) del 15% si se ha acudido al 100% de los partidos o del 10% si la asistencia ha sido del 80% de los encuentros (20) de la temporada. El aplazado por la lluvia Valencia-Oviedo por cambio de horario se da a todos por asistido. La media de lo que paga una persona por asistir a Mestalla es de 475 euros.

Los planes del club es llegar a los 50.000 abonados en el primer año del Nou Mestalla. En esta ocasión, sí que habrán altas para el curso 27/28. Para el Nou Mestalla está previsto hacer un abono físico que valdrá para siempre. El club no contempla retrasos en las obras del nuevo estadio y hay confianza en llegar a tiempo a la jornada 1 de la temporada 27/28.

Así es el nuevo pase del Valencia CF 26/27 homenaje a Mestalla / SD

Resumen de la 25/26

El Valencia ha cerrado la temporada con 12 sold outs y con Mestalla en el puesto número uno de asistencia con un 90,5% de ocupación. El club ha registrado más de 6.500 entradas vendidas de media por partido. Más del 90% de los socios abonados han acudido al estadio en el último curso con 1.000 asientos vendidos hospitality todos vendidos. El cambio al Nou Mestalla supondrá un aumento considerable a casi 7.000 asientos hospitality que servirán de fuente de ingresos del club.

Mestalla ha registrado en la 25/26 una asistencia media de 44.918 espectactadores. No había tanta desde el año del doblete. En total, han sido 989.367 los aficionados que ha congregado Mestalla. Esta temporada se ha batido el récord de asistencia contra el Real Madrid (47.537) de los cuales 38.722 fueron abonados.

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La afición ha cumplido en casa y también como visitante. 6.783 valencianistas han viajado esta pasada temporada lejos de Mestalla con un total de 10 sold outs.