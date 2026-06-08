La RFEF 'pasa' de las dos joyas del Valencia CF, otra vez

Después de la sorpresa que hubo con la convocatoria de la Selección Española para el Europeo Sub17 con la nula presencia de jugadores del Valencia CF, dejando fuera a futbolistas como Iker Herrera y Marc Martínez, la lista de Paco Gallardo en la Sub19 también da la espalda a la prolífica cantera valencianista con dos decisiones especialmente sangrantes, las ausencias de David Otorbi y de Víctor Jr., dos jugadores con sobrado nivel para la cita internacional.

El mediapunta viene de cuajar una temporada formidable en el Valencia Mestalla. De récord. Víctor Jr. ha sido uno de los goleadores más jóvenes de todo el fútbol español con 11 dianas en Segunda RFEF, además de firmar tres asistencias para los suyos, unos números magníficos del que ha sido la gran arma ofensiva del segundo equipo valencianista.

Desenvuelto en la posición de '10', Víctor ha sido un jugador completamente diferencial esta temporada, demostrando sus dotes creativas, su capacidad para el regate, el pase filtrado y su impresionante llegada desde segunda línea, argumentos que le van a llevar a la pretemporada a las órdenes de Carlos Cobrerán... Pero no a un Europeo Sub19 al que merecía ir con todas las de la ley.

Otorbi venía de ser habitual en inferiores

Otorbi, por su parte, viene de renovar con el Valencia CF y de crecer mucho en el filial el año después de 'romper' la División de Honor Juvenil, rindiendo muy por encima del nivel de la mayoría de convocados en la lista de la Selección Española. A pesar de ello, y que ya se le conoce en las categorías inferiores de la Selección, la RFEF ha decidido 'pasar' de él.

David Otorbi en el partido contra el Espanyol 'B' / VCF

El extremo hará la pretemporada a las órdenes de Corberán después de haber jugado minutos en Copa y haber entrado en varias convocatorias ligueras. El filial ya se le ha quedado pequeño y si no da el salto al primer equipo, sí jugará el añpo que viene en una categoría superior a la Segunda RFEF.

El Europeo Sub 19

El Europeo sub-19, que se celebra del 28 de junio al 11 de julio, empieza a jugarse esta misma semana. La Selección española preparará la gran cita del verano desde el jueves, disparada la ilusión de un equipo que el año pasado se colgó la plata y que buscará, en Gales, subir un peldaño para conquistar el décimo título continental de la categoría.

Paco Gallardo ha facilitado este lunes una lista de 26 futbolistas que servirá para la puesta a punto, una preparación que contará con distintas etapas. El jueves 11 de junio empieza la concentración para 19 jugadores en la Ciudad del Fútbol y el domingo 14 están citados los otros siete de esa convocatoria de 26 que han estado compitiendo hasta el pasado fin de semana con sus clubes. El grupo trabajará en las Rozas hasta el viernes 19, día previsto para facilitar los 21 nombres de los jugadores que defenderán a España en el Europeo. En cualquier caso, cabe destacar que a esta lista de 26 se le pueden sumar otros internacionales que siguen defendiendo a sus equipos en la fase final de la temporada.

La segunda etapa de la preparación se realizará en El Albir, desde el domingo 21, y ya el jueves 25 él combinado nacional se desplazará desde Alicante hasta Gales con el fin de llegar en las mejores condiciones al debut. España jugará el domingo 28 (19 horas) ante Gales en Wrexham, en el estadio The Racecourse Ground, partido inaugural de un campeonato que reúne a las ocho mejores selecciones del continente. El miércoles 1 de julio, Dinamarca será nuestro rival (19 horas) y se cierra la fase de grupos el sábado 4 contra Alemania (15 horas). Solo los dos primeros accederán a semifinales.