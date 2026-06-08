¡Sorprendente! La lista de los fichajes más caros del Valencia CF desde 2020

Durante las temporadas de crisis -seis consecutivas desde la 2020/21-, el Valencia CF se ha caracterizado por una gestión recurrentemente errática desde los despachos. Más allá de ser el tercer equipo con la inversión en fichajes más baja de entre los 12 que han resistido en Primera división, los datos de rendimiento confirman también que el club ha malgastado los 59 millones repartidos en la llegada de 46 futbolistas en un total de 50 operaciones: 29 cesiones, 15 traspasos y seis libres de contrato. El gasto medio, a años luz de los clubes top de LaLiga, se resume en 1,3 millones por jugador.

Los dos primeros refuerzos para la próxima campaña, Justin de Haas y Aliou Dieng aumentarán a ocho el grueso de jugadores contratados como agente libre tras acabar contrato, aunque con una diferencia. Por primera vez en los últimos años, la secretaría técnica del Valencia avanzó un fichaje con tantos meses de antelación, especialmente, en el caso del central neerlandés por el que se realizó ya una oferta de un millón de euros al Famalicão en enero, una vez tenía atado al jugador de 26 años.

El gráfico sobre el gasto en fichajes del Valencia CF en las últimas seis campañas / P. C.

Al mismo tiempo, con las primeras llegadas para la campaña 2026/27 se alimenta la tendencia de baja inversión llevada a cabo según las directrices del máximo accionista, Peter Lim, desde la pandemia del coronavirus. Una política de fichajes que ha repercutido en el escaso éxito competitivo de un equipo que encadena seis temporadas sin clasificarse para las competiciones UEFA y cinco, sin rebasar la barrera de los 50 puntos en las 38 jornadas de LaLiga.

Cantera al rescate al mando de Javi Guerra

Un explosivo cóctel, generado entre la baja inversión y el desacierto en las apuestas de mayor peso económico, ha deparado este Valencia alejado de las posiciones de privilegio en la liga española. De hecho, han sido jugadores de la cantera como Javi Guerra, Diego López, César Tárrega o un portero en su día fichado para el filial, Giorgi Mamardashvili, quienes rescataron al equipo de sus momentos más angustiosos, por ejemplo, en las temporadas 2022/23 o, incluso, en la recta final de la 2025/26, finalizada recientemente.

La lista de los cinco fichajes en los que el Valencia ha gastado más dinero entre 2020 y 2026 llama poderosamente la atención en negativo, sobre todo, en los dos primeros lugares. André Almeida está en el mercado a la espera de ofertas para ser vendido y Marcos André, entre problemas físicos y falta de actitud ha perdido protagonismo hasta en el Valladolid de LaLiga Hypermotion.

Únicamente, Umar Sadiq y Pepelu entran en los planes del actual entrenador, Carlos Corberán. Aun así, el técnico requiere más capacidad ofensiva y anotadora para el próximo curso y busca un mediocentro con el cartel de titular y jerarquía por delante del ex del Levante UD. Tras ellos, el turco Cenk regresa de su cesión al Colonia después de que los alemanes hayna decidido no ejercer la opción de compra.

Ranking de gasto en fichajes del Valencia CF desde el verano de 2020

Estos son los 15 jugadores por los que los dirigentes del Valencia CF decidieron invertir en un traspaso por orden de mayor a menor:

Marcos André 8,5 millones de euros

André Almeida 8 m€

Umar Sadiq 1,5 + 5 m€

Cenk Özkacar 0,5 + 5 m€

Pepelu 5 m€

Hugo Duro 4 m€

Mamardashvili 0,20 + 0,85 + 3 m€ (% venta)

Filip Ugrinic 3,7 m€ + bonus

José Copete 3,7 m€

Dimitri Foulquier 2,5 m€

Baptiste Santamaría 2 m€

Luis Rioja 1,20 m€

Eray Cömert 0,8 m€

Sergi Canós 0,25 m€

Germán Valera 0,025 m€

Cuatro de los 15 futbolistas han sido contratados en la última temporada bajo la etapa iniciada en julio por Ron Gourlay como CEO de Fútbol: Sadiq, Ugrinic, Copete y Santamaría.

Además, se pagó por cesiones como las siguientes:

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