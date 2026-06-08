El Valencia CF sí sube el precio del abono para el último año de Mestalla

El Valencia CF anunció a los medios de comunicación que congelaba el precio del abono respecto a la temporada pasada, tomando la decisión de no aplicarle la subida del IPC, pero esta decisión no implica que todos los abonados vayan a pagar lo mismo que la temporada pasada, ya que el club ha reducido el descuento por accionista, del que se beneficiaba un importantísimo número de socios del conjunto de Mestalla. El precio medio, por ende, pasará de 460 a 475 euros, un aumento superior al del IPC.

El precio base es el mismo, sí, pero muchísimos aficionados pagarán más por el abono de temporada en Mestalla, que incorpora los partidos de LaLiga y la Copa del Rey después de otro año sin clasificación para competición europea. Esto se debe al cambio en la política de descuentos realizada por el club, que recaudará más dinero de sus aficionados por los abonos de temporada que el año pasado.

La explicación es la siguiente: el curso pasado el accionista tenía un descuento del 10 por cien y este año pasará a ser del 5. Pero no solamente eso, sino que ya no se puede acumular descuentos por edad, accionista y asistencia (del 15 por cien para los que han ido a todos los partidos y del 10 para los que han ido al 80 por cien), por lo que una persona de más de 65 años que haya ido a todos los partidos no podrá hacer uso de su descuento por accionista, por lo que baja del 10 al 0.

Si esa misma persona no cumple el requisito de la asistencia, pasaría a sumar el 10 por cien por la edad y el 5 por accionista (la mitad que la temporada pasada), pagando también más por su abono de temporada. Más también que si el club hubiera aplicado el incremento del IPC, pero hubiera mantenido la política de descuentos de la campaña anterior.

EL ABONO 26/27 DEL VALENCIA DEDICADO A MESTALLA / SD

Sube el 'ticketing' un 15 por cien

Para el que no tiene abono y quiera despedirse de Mestalla en su última temporada en pie comprando alguna entrada también será más caro hacerlo. Otra de las decisiones es subir de media un 15 por cien el precio de las entradas, encareciendo la entrada al coliseo de la Avenida de Suecia.

Más caro que en Champions

Ha pasado ya más de un lustro y el valencianismo va a seguir viendo como el pase sube mientras el equipo no cumple las expectativas. Al pueblo de Mestalla le va a costar más dinero ver 19 partidos de Liga más lo que se consiga avanzar en Copa del Rey (esta temporada, por ejemplo, solo se jugó en casa contra el Athletic) que ver los 30 del año del Centenario, en el que disfrutó de un equipo campeón con una plantilla casi cuatro veces más valiosa y un espectáculo futbolístico muy superior al actual.