Carta de despedida de Justin de Haas: primer fichaje del Valencia 26/27

El central Justin de Haas ha puesto fin a su etapa en el FC Famalicão tras tres temporadas que él mismo ha calificado como "inolvidables". En su mensaje de despedida, el defensor, con contrato en el Valencia CF hasta junio de 2030, ha subrayado el fuerte vínculo creado con el club portugués, al que define como una "familia" desde su llegada, además de destacar su crecimiento personal y deportivo durante este periodo.

De Haas ha querido agradecer a compañeros, técnicos, empleados y afición su apoyo constante, recordando los logros colectivos, los récords batidos y los hitos conseguidos en este trienio: "He dado todo hasta el último día y he llevado la camiseta con orgullo". Ese nuevo destino será el Valencia, donde se convertirá en el primer fichaje de la temporada 26/27. El club de Mestalla incorpora así a un central en plena madurez y crecimiento, que llegará en julio tras consolidarse en el fútbol portugués y con la expectativa de reforzar una línea defensiva eternamente en reconstrucción.

En clave valencianista, su llegada se interpreta como un movimiento estratégico en el mercado de fichajes, llevado a cabo por la dirección deportiva que lidera Lisandro Isei desde el pasado noviembre, cuando lo contrató Ron Gourlay, CEO de Fútbol, junto con Hans Gillhaus y Andrés Zamora. Con de Haas, Isei pretende sumar físico, ambición por crecer, juego aéreo y salida desde la defensa por el perfil zurdo.

Instagram Justin de Haas

De Haas aterrizará en València, con el aval de su progresión en Portugal y el reto de adaptarse a LaLiga. Además, los problemas físicos de José Copete hacen que el neerlandés vaya a partir de inicio con serias opciones de ser titular al lado de César Tárrega en el eje de la zaga desde mediados de agosto, cuando se iniciará la competición liguera. En las próximas semanas, el club podría oficializar ya la contratación del defensa formado en las canteras de AZ Alkmaar y PSV Eindhoven. Curiosamente, estas semanas el jugador ha pasado parte de sus vacaciones en tierras españolas.

La carta completa de De Haas en sus redes sociales

Este es el mensaje de De Haas en redes sociales, en concreto en un post de su cuenta de Instagram:

"Después de tres años inolvidables, es momento de decir adiós al Famalicão. Desde el primer momento en que entré en el club, sentí que era mucho más que un club de fútbol. Sentí que era una familia, y siempre me he sentido como en casa aquí. Durante estos años conocí a personas increíbles, hice amistades para toda la vida y creé recuerdos que me llevaré conmigo para siempre.

Juntos logramos cosas especiales como equipo, rompimos récords e hicimos historia. Estoy increíblemente orgulloso de haber formado parte de ello. A nivel personal, también crecí mucho, tanto como jugador como persona.

Quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino: mis compañeros, entrenadores, el personal (tanto dentro como fuera del campo), los aficionados (que siempre estuvieron con nosotros) y, por supuesto, mi familia y amigos. Todos vosotros habéis sido parte de que estos años hayan sido tan especiales.

Lo di todo hasta el último día y llevé la camiseta del Famalicão con gran orgullo. Decir adiós nunca es fácil. Extrañaré al club, a la gente y todos los momentos que compartimos.

Ahora ha llegado el momento de un nuevo reto y un nuevo capítulo en mi carrera. Me voy con mucha gratitud y hermosos recuerdos. Estoy convencido de que este club tiene un futuro aún más brillante por delante y seguirá creciendo y logrando grandes cosas.

Noticias relacionadas

Gracias por todo, Famalicão".