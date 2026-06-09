Libertad VCF denuncia "falsedad" en la campaña de abonos del Valencia CF

La asociación Libertad VCF denuncia mediante comunicado, hecho público en sus perfiles sociales, que el Valencia CF habría comunicado de forma "falsa" una congelación de precios en la campaña de abonos 2026/27, asegurando que "en realidad" los abonos de socios accionistas "suben entre un 5 % y un 10 %, por encima del IPC". Asimismo, la asociación opositora a la gestión actual del club, bajo al accionariado del singapurense Peter Lim, critica que buena parte de la prensa haya reproducido la información "sin contraste suficiente". En la tarde de ayer, SUPER informó de las circunstancias reales sobre los precios para los pases de la temporada que viene, última de Mestalla, fundado en 1923.

Desde el punto de vista económico, el comunicado de Libertad sotiene que la subida de precios no se destina al refuerzo deportivo ni al saneamiento de las cuentas del club, sino al "pago de la deuda" vinculada a la financiación del nuevo estadio, con Goldman Sachs como principal acreedor. Según los datos que ofrece, la asociación indica que la operación implica una emisión de bonos de 237 millones y un coste total estimado de 624 millones con intereses.

Comunicado sobre la campaña de abonos 26/27 del Valencia

Este es el comunicado íntegro de Libertad VCF tras la publicación por parte del club y los medios de comunicación de la campaña de abonos del Valencia 2026/27:

"En relación a la campaña de abonos 2026-2027 del Valencia C.F. 9 de junio de 2026,

La Asociación Libertad VCF denuncia ante el valencianismo y la opinión pública una serie de irregularidades de máxima gravedad en la gestión comunicativa, social y económica del club, perpetradas una vez más por la estructura directiva impuesta por Meriton Holdings.

I. FALSEDAD MANIFIESTA EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

El Meriton valenciano ha anunciado públicamente una supuesta congelación de precios en la campaña de abonados 2026/2027. Esta afirmación constituye una falsedad documentalmente verificable: la totalidad de los abonos correspondientes a socios accionistas registra incrementos de entre el 5 % y el 10 %, cifras que multiplican con creces la tasa de inflación anual del IPC.

Este es el comunicado que ha emitido Libertad VCF en redes sociales / SD

Denunciamos además que numerosos medios de comunicación han trasladado acríticamente esta información a la sociedad valenciana, sin contraste ni verificación. Desde esta Asociación nos vemos en la obligación de recordar que la función del periodismo no es la amplificación de mensajes corporativos, sino la verificación rigurosa de los hechos y la fiscalización del poder. La complicidad activa o pasiva con la desinformación institucional es, en sí misma, una vulneración de la deontología periodística.

II. DESTINO REAL DE LA RECAUDACIÓN: BENEFICIO PARA LOS BONISTAS DE GOLDMAN SACHS

El incremento recaudatorio, muy superior a cualquier referencia inflacionaria razonable, no tiene como destino el saneamiento de la entidad ni el fortalecimiento de la estructura deportiva. Tal y como expuso con claridad meridiana la directora financiera del club, Dña. Inmaculada Ibáñez, la totalidad de los ingresos del estadio —incluidos los abonos— queda comprometida al servicio de la deuda contraída con Goldman Sachs.

Los datos financieros son incontestables: Emisión de bonos por valor de 237 millones de euros con la generación de una deuda solo en intereses de aproximadamente 387 millones de euros adicionales.

Un coste total de la operación para el Valencia CF en torno a 624 millones de euros, única y exclusivamente por este tramo de deuda.

En términos inequívocos el valencianismo está siendo gravado —con una subida de abono que supera en más de tres veces el IPC— para financiar las ganancias de los bonistas, en condiciones que esta Asociación considera lesivas para los intereses del club y de sus socios. Se está construyendo un estadio con criterios de ejecución low-cost, pero se está cobrando al aficionado una infraestructura a precio desorbitado. La ecuación no es sostenible ni justa.

VCF Media

III. PENALIZACIÓN SISTEMÁTICA AL ACCIONISTA

La política de precios implementada por la actual dirección no es fruto de la improvisación: responde a una estrategia deliberada de erosión del vínculo accionarial. Las decisiones adoptadas penalizan de forma consistente al socio accionista frente al abonado ocasional, desincentivan la fidelidad y el sentido de pertenencia acumulados a lo largo de décadas, y favorecen una base social volátil, desapegada e institucionalmente inerte.

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Esta Asociación señala que dicha estrategia no es ajena al modelo de negocio que subyace a la gestión de Meriton Holdings. Un fondo con intereses eminentemente inmobiliarios y de expolio de activos tiene menos dificultades para ejecutar su estrategia si el club carece de una masa social cohesionada, informada y con capacidad de reacción colectiva. La atomización y división del valencianismo no es un efecto colateral: es un objetivo premeditado de los expoliadores".