Se jubila con sólo 31 años un viejo objetivo del Valencia CF

Son muchos los jugadores que intentó fichar el Valencia CF en los últimos tiempos y que los años convirtieron en estrellas mundiales. No hay más que recordar lo cerca que estuvieron Pelé o Cristiano Ronaldo, dos de los mejores futbolistas de la historia sin lugar a dudas y ambos capaces de cambiar el devenir de un club con su sola presencia en el verde. Igual que ocurrió ellos, otros tantos notables jugadores estuvieron cerca de firmar como locales en Mestalla, pero por una cosa u otra, no terminó de darse.

Uno que regresa a la actualidad es el delantero belga Divock Origi. No por un hito deportivo, sino porque ha anunciado su retirada con sólo 31 años. El atacante llevaba dos temporadas fuera de la élite, descendido por el Milan al filial antes de ser rescindido en diciembre. No encajó en Italia después de mandarlo la segunda vuelta del curso 23/24 al Nottingham Forest, donde no fue capaz de marcar ningún gol en los 20 encuentros disputados en la Premier League.

Pablo Longoria, ex del Valencia CF / AP

Debemos remontarnos al verano de 2018 para relacionarlo con el Valencia CF. Con Marcelino García Toral en el banquillo y Pablo Longoria en los despachos, el nombre de Divock Origi era uno de los favoritos. Pertenecía al Liverpool, club que lo había cedido al Wolfsburgo ese mismo curso por un dineral (6,5 kilos) para anotar seis goles en la Bundesliga.

El Valencia CF se lanzó a por él y hubo negociaciones, pero el Liverpool tenía muchas esperanzas puestas en el jugador, que ya había dado muestras de sus condiciones. De hecho, ya en septiembre de 2018 el padre del jugador, Mike Okoth Origi, admitió que tanto Valencia como Dortmund se habían interesado por su hijo, pero no afrontaron la cantidad que solicitó el Liverpool para dejarlo salir. "Borussia Dortmund y Valencia mostraron un buen interés en él, pero no pudieron igualar lo que el Liverpool quería. Tampoco había forma de pedir una nueva cesión, así que debía luchar por su lugar en el equipo", afirmó.

Origi, tras marcar al FC Barcelona / EFE

Curiosamente poco después el Borussia reclutó a su compatriota Batshuayi cedido por el Chelsea, jugador que también curiosamente jugó a préstamo en el Valencia CF en la primera vuelta de la temporada 18/19. El belga anotó sólo 3 goles como valencianista antes de marcharse al Crystal Palace para firmar seis en sólo 13 encuentros. Sin duda se le pudo aprovechar más en Mestalla.

Carta de despedida de Origi

"Mi propósito en el fútbol como jugador se ha cumplido. He cumplido los sueños de mi infancia de jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más importantes. Le doy gracias a Dios por todo ello", escribió Origi, que rescindió su contrato con el Milan en diciembre, en las redes sociales. Prácticamente 800 días en el dique seco, ya que no marca desde febrero de 2024.

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"A mis aficionados de todo el mundo que me ayudaron a brillar: cada momento icónico, cada gol, cada pedazo de historia que hicimos juntos será nuestro para siempre. A todos los clubes, y a todos los entrenadores y compañeros que estuvieron a mi lado, gracias. Me habéis moldeado de formas que van mucho más allá del terreno de juego. La misión está cumplida. Ahora emprendo mi siguiente camino. Queda mucho por recorrer. Con cariño, Divock Origi", finalizó.