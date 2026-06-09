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La puerta del Mundial se reabre para Guido Rodríguez

La lesión de Leo Balerdi genera una vacante en el equipo de Scaloni y el valencianista está muy atento al teléfono por si recibe la llamada

Aunque el lesionado es central, numerosos medios argentinos señalan que el pivote es una de las opciones que baraja el seleccionador

Las mejores imágenes de Guido Rodríguez en la temporada 2025-26

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Redacción SD

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Guido Rodríguez quedó fuera de la lista de Lionel Scaloni para la disputa del Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, una gran decepción para él después de una gran segunda vuelta de competición con el Valencia CF que no le dio para ser convocado por la albiceleste.

Las puertas de la Selección de Argentina, no obstante, se han reabierto para Guido, que está muy atento al teléfono por si en las próximas horas llega la llamada del seleccionador. ¿Por qué? Leonardo Balerdi, jugador del Olympique de Marsella, se ha lesionado y ha generado una vacante.

A pesar de que se trata de un central, numerosos medios argentinos señalan a Guido como una de las grandes alternativas que maneja Scaloni para curbrir ese hueco que se le ha generado, lo que supondría la presencia del centrocampista en otra gran cita internacional.

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Futuro en el aire

Mientras tanto, Guido está de vacaciones a la espera de resolver su futuro con una oferta del Valencia CF encima de la mesa y propuestas del extranjero. Ahora mismo ninguna propuesta le conence al cien por cien por alguna variable, pero en las próximas semanas se espera que tome una decisión.

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