Thomas Meunier, objetivo del Valencia CF, ya está en Estados Unidos para la disputa del Mundial y piensa en grande

Bélgica ha aterrizado esta madrugada en Seattle (Estados Unidos), donde el lunes 15 de junio debutará en el Mundial 2026 frente a Egipto. En la expedición, uno de los líderes espirituales es el experimentado lateral derecho Thomas Meunier, objetivo valencianista para la próxima temporada 2026/27. Tras haber entrado en contacto con el jugador, las dificultades para el Valencia son crecientes con la Copa del mundo de por medio, ya que hace días, tal y como reflejó SUPER, el internacional belga de 35 años había declarado en 'L'Équipe' que desea "darse tiempo" para decidir su futuro porque también tiene sus metas "particulares". Entre esas metas, sin duda, sobresale el que previsiblemente será su último Mundial para un futbolista que en septiembre cumplirá 35 años.

La selección dirigida por Rudi García establecerá su campamento base durante la primera parte del Mundial en Seattle, donde descansa desde hace unas horas. Bélgica ha aterrizado con un optimismo en aumento y alimentado por las buenas sensaciones que ha dejado su selección en los últimos compromisos de preparación. Las victorias frente a Croacia y Túnez han reforzado la confianza del grupo en el que brilla como líder otro veterano, el portero del Real Madrid de 34 años.

Especialmente significativa ha sido la imagen mostrada en ambos encuentros, con una selección sólida, competitiva y sin fisuras defensivas. Meunier fue uno de los futbolistas que resumió el sentir actual del vestuario antes de viaje a tierras norteamericanas.

La jornada del lunes en la selección belga estuvo marcada por la logística del viaje. No hubo entrenamiento, y los jugadores y el cuerpo técnico se desplazaron al aeropuerto de Zaventem para embarcar hacia territorio estadounidense. Una vez en Seattle, el plan diseñado por el seleccionador Rudi García contempla una sesión ligera de activación destinada este martes a minimizar los efectos del 'jet lag' y facilitar la adaptación al nuevo horario.

Confianza tras los amistosos

El defensa Thomas Meunier destacó el rendimiento colectivo mostrado durante la preparación y los avances logrados por el equipo bajo la dirección de García. "Tengo la sensación de que todos están empezando a creer, y nosotros también. No vamos a un Mundial solo para hacer bulto", aseguró el lateral en declaraciones a RTBF.

"Ganar 0-2 en Croacia con un sistema completamente nuevo, ganar 5-0 en casa con los suplentes marcando la diferencia, no encajar nada... ¿qué más se puede pedir?", señaló.

Esas palabras enlazan con las declaraciones que el lateral derecho hizo incluso antes, instantes después del choque con los tunecinos. En ellas, el jugador pretendido por el Valencia destacó el crecimiento de una generación que hace apenas unos años todavía estaba en proceso de consolidación. "Mis sensaciones son positivas. Los jugadores que hace dos o tres años tenían dificultades ahora son realmente de primer nivel", afirmó en el pospartido.

El futbolista fue incluso más allá al valorar las posibilidades de Bélgica en el Mundial. "Sinceramente, con un equipo así podemos hacer un gran recorrido en el Mundial", señaló antes de responder con una sola frase y la sonrisa en la boca cuando se le preguntó hasta dónde podía llegar la selección: "Ser campeones del mundo".

Debut en Seattle y calendario del Grupo G

Bélgica arrancará su participación en el Grupo G el 15 de junio ante Egipto en Seattle. Posteriormente se enfrentará a Irán, el 21 de junio en Los Ángeles, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Nueva Zelanda en Vancouver.

Mientras el combinado belga se instala en Estados Unidos y ultima los detalles de su preparación, en Valencia también se seguirá con atención la evolución de Thomas Meunier. El plan ideal para el equipo de Carlos Corberán pasa porque el futbolista tomara una decisión antes de poder mostrarse en el escaparate del Mundial. El lateral afronta el torneo convencido de que Bélgica puede protagonizar una de las grandes campanadas del Mundial. Y sus declaraciones dejan claro que se trata de un jugador muy competitivo, como muestra su paso por un club como el PSG o el hecho de haber contribuido a la clasificación del Lille para la próxima edición de la Champions.

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Precisamente, en la Copa del mundo, como asistente del seleccionador brasileño, se encuentra el próximo entrenador del Lille, Davide Ancelotti. El hijo de Carlo debe decidir también por los panes de futuro del conjunto francés, entre otras cuestiones, si concreta o no una propuesta de renovación para Meunier. El jugador dijo días atrás que no cerraba la puerta a los 'Dogos'.