El Valencia renueva a un canterano internacional con Marruecos
Anas el Magouri, lateral de 16 años, continuará su formación con el Valencia
El Valencia CF acaba de anunciar en sus redes sociales la extensión de contrato de Anas El Magouri, donde continuará su progresión en una etapa clave de su formación. Esta última campaña la ha jugado en el Cadete A del club como lateral y su buen rendimiento ha servido para que el Valencia quiera seguir contando con él. Llegó al club desde la cantera del Leganés en 2024 y tras las vacaciones comenzará su tercera temporada.
Internacional desde los 15 años
Anas El Magouri se ha convertido en un fijo de las convocatorias con las categorías inferiores de Marruecos desde su debut con la selección sub-15. La temporada pasada disputó 3 encuentros con la selección sub-16 durante el parón que se produjo en el mes de marzo.
Con esta renovación, el Valencia CF refuerza su apuesta por el desarrollo de sus categorías inferiores. Entre El Magouri e Ismail El Aoud, ya son 2 canteranos valencianistas procedentes de Marruecos que hay que seguir muy de cerca.
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