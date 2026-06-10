El Al-Ahly oficializa la salida de Aliou Dieng, fichaje cerrado por el Valencia CF
El equipo egipcio le agradece los servicios prestados al centrocampista como paso previo a su aterrizaje en Mestalla
Parecía un capítulo cerrado, pero no. La figura de Aliou Dieng está muy cerca de convertirse en realidad para convertirse finalmente en el segundo fichaje del Valencia CF de cara a la temporada 2026/27 tras Justin De Haas. El club blanquinegro retomó a finales de marzo las conversaciones con el futbolista del Al Ahly para cerrar una incorporación que cumple con las necesidades del centro del campo de Carlos Corberán. A sus 28 años y con experiencia internacional, se incorporaría al club valencianista para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas que se estaba rastreando en el mercado.
Despedida y agradecimiento
De esta manera, a la llegada de Aliou DIeng solo le falta el comunicado oficial del Valencia CF. El Al Ahly, por su parte, ya ha informado el final de la etapa del centrocampista egipcio mediante dos publicaciones escuetas pero cargadas de agradecimiento. "Hemos logrado muchas cosas juntos... Gracias @AliouDian", posteó su ya antiguo equipo, además de darle una camiseta dándole también las gracias. Dieng fue el jugador elegido en invierno y lo ha vuelto a ser a estas alturas. El maliense se convierte, así, en el segundo fichaje para la próxima temporada tras De Haas.
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