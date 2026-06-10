Los accionistas explotan contra la subida del precio del abono del Valencia CF: "Es un error importante"

La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF también ha explotado por el aumento del precio del abono 26/27. La APAVCF ha mostrado su rechazo a la decisión del club de reducir del 10% al 5% el descuento aplicado a los accionistas que, además, son abonados de la entidad. A través de un comunicado, la Junta Directiva de la asociación considera que esta medida perjudica directamente a un colectivo que mantiene un doble vínculo con el Valencia CF, tanto como seguidores y abonados como propietarios de una parte proporcional de la sociedad.

Desde APAVCF aseguran que no encuentran justificación para esta reducción y recuerdan que ser accionista implica una implicación adicional con la entidad. En este sentido, defienden que los accionistas abonados deberían ser reconocidos y valorados por su compromiso con el club, especialmente en un contexto en el que la masa social ha demostrado reiteradamente su fidelidad.

La asociación considera que la decisión transmite un mensaje equivocado a quienes han apostado por mantener acciones del Valencia CF y sostienen que medidas de este tipo contribuyen a disminuir los incentivos para seguir formando parte del accionariado de la entidad.

Por ello, APAVCF solicita al club que reconsidere esta medida y restablezca el descuento del 10% para los accionistas abonados, al entender que constituye un reconocimiento justo a su condición de propietarios y aficionados del Valencia CF.

COMUNICADO

¿PARA QUÉ SIRVE SER ACCIONISTA? UN ERROR IMPORTANTE, QUITAR EL 5% DE DESCUENTO AL ACCIONISTA DEI VCF.

Desde la Junta Directiva de la Asociación APAVCF queremos hacer público lo siguiente:

1. La Asociación está totalmente en contra de la decisión de reducir el descuento a los accionistas abonados del club, pasando del 10% al 5%, ya que esta medida perjudica directamente a este colectivo.

2. No entendemos, bajo ningún motivo, que se reduzca este descuento, ya que ser accionista y abonado significa formar parte del club como propietario en su parte proporcional.

3. Es cierto que el VCF es el único club que aplica este tipo de descuento, pero la diferencia está en que, en otros equipos, hacerse accionista no conlleva necesariamente beneficios directos.

A) En el VCF, desde que se convirtió en SAD, ser accionista tenía la ventaja de poder mantener el número de asiento. Desde la creación de la Asociación, hace 25 años, se consiguió que el accionista con 1 acción pasará a tener 9 acciones. Los abonados aportaron capital y, a cambio, mantenian un descuento sobre el abono, que pasó del 10% al casi 20%.

B) Posteriormente, se produjo otra ampliación muy importante y el descuento quedó fijado el 15%. Esta medida se presentó desde el club como una forma de recoger capital para la entidad por sus momentos muy complicados. Resultado: pasar el descuento al accionista al 10%.

4. Durante todos estos 25 años, la Asociación, en todas las reuniones mantenidas con todas las juntas del club, siempre ha intentado defender y beneficiar al accionista abonado. En la última reunión realizada, la reducción del 5% del descuento nunca se trató, y no tiene otra explicación que el club conocía claramente nuestra oposición a cualquier medida perjudicara al accionista. que Creemos que existen fórmulas reales para no aplicar esta reducción.

Consideramos que esta decisión es un error, especialmente porque el beneficio económico para el club es poco relevante y porque se produce en la última temporada en Mestalla. Esta decisión se ha tomado sin tratar previamente con la Asociación.

A) Se mantiene el descuento para mayores de 65 años del 10%, tal y como pidió la Asociación. Si asisten al 100% de los partidos, tendrán además un 15% de descuento. En el caso de los mayores de 65 años, el 10% será acumulable con el otro descuento. Lo mismo ocurre con 80% de asistencia, donde el descuento sería del 10%. En este punto sí estábamos de acuerdo.

B) No hay subida del IPC en los abonos. Esta propuesta nos la trasladó el club y estamos de acuerdo con ella, tal y como se trató en la reunión mantenida. También estamos de acuerdo con las subidas en las entradas, pero siempre que no supongan un perjuicio para el accionista. Nuestra preocupación es que esta temporada no se aplica la subida del IPC, pero en próxima temporada y en las venideras sí podrá aplicarse, como mínimo, esa subida. Sin embargo, el accionista abonado seguirá teniendo solo un 5% de descuento, lo que convierte en uno de los colectivos más perjudicados.

No hemos podido mantener una reunión para intentar evitar esta situación ni para exponer motivos de nuestra oposición. Tampoco entendemos por qué no se nos informó previamente de una decisión que supone un perjuicio real para el accionista.

Desde la Asociación comunicamos a los miles de socios del colectivo que vamos a luchar para intentar que el accionista recupere ese 5% que consideramos justo. Ya hemos transmitido al club que esta decisión nos parece un error.

Como LIbertad VCF

La asociación Libertad VCF denunció ayer mediante comunicado, hecho público en sus perfiles sociales, que el Valencia CF habría comunicado de forma "falsa" una congelación de precios en la campaña de abonos 2026/27, asegurando que "en realidad" los abonos de socios accionistas "suben entre un 5 % y un 10 %, por encima del IPC". Asimismo, la asociación opositora a la gestión actual del club, bajo al accionariado del singapurense Peter Lim, critica que buena parte de la prensa haya reproducido la información "sin contraste suficiente". En la tarde del lunes, SUPER informó de las circunstancias reales sobre los precios para los pases de la temporada que viene, última de Mestalla, fundado en 1923.

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Desde el punto de vista económico, el comunicado de Libertad sotiene que la subida de precios no se destina al refuerzo deportivo ni al saneamiento de las cuentas del club, sino al "pago de la deuda" vinculada a la financiación del nuevo estadio, con Goldman Sachs como principal acreedor. Según los datos que ofrece, la asociación indica que la operación implica una emisión de bonos de 237 millones y un coste total estimado de 624 millones con intereses.