'A Bola' vincula al Daniel Bragança con el Valencia CF
El rotativo luso señala España como el destino más probable para el jugador del Sporting de Portugal y pone al conjunto de Mestalla como una posible opción para él por la relación Lim-Mendes
A vueltas con los fichajes del centro del campo de la próxima temporada en el Valencia CF, desde Portugal señalan un nuevo nombre en la lista del conjunto de Mestalla. El prestigioso rotativo A Bola apunta que Daniel Bragança saldrá del Sporting de Portugal con destino a España y que su destino podría ser el combinado valencianista.
En su información, los lusos explican que el jugador saldrá de la liga portuguesa al restarle un año de contrato y después de un año en el que apenas ha sido protagonista porque empezó el curso recuperándose de una lesión de ligamento cruzado anterior y que, según sus fuentes, España es el lugar más probable para él, situando al Valencia como un posible candidato a ficharle por la estrecha relación entre Jorge Mendes y Peter Lim.
Centrocampista internacional
Se trata de un centrocampista de 27 años con capacidad para jugar como '6' y como '8' que ha sido internacional un total de 37 veces con la selección portuguesa y que en temporadas anteriores tuvo un protagonismo muy importante con los 'leones', pero que se ha ido diluyendo hasta llegar sin renovar al último año de contrato.
Seún 'A Bola', el Sporting quiere recibir una oferta de entre 10 y 12 millones de euros, unas cifras a las que el Valencia CF no llegaría en ningún caso... como la mayoría de equipos españoles, ya que LaLiga tiene un músculo económico verdaderamente debilitado al margen de los cinco primeros clasificados.
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