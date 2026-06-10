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Parte médico de Diego López

El futbolista asturiano ha sido intervenido con éxito de su operación por la rotura del ligamento cruzado anterior, que le tendrá muchos meses fuera de juego

Diego López habla en zona mixta tras su gol

Diego López habla en zona mixta tras su gol

Pascu Calabuig

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Diego López se lesionó de gravedad en el último partido de Liga, una rotura del ligamento cruzado anterior que le tendrá fuera hasta alrededor de enero de 2027 y que ha trastocado los planes del Valencia CF, todavía más obligado a reforzar las bandas en este mercado de fichajes.

El futbolista asturiano se ha operado en Madrid y empieza ya su proceso de recuperación con la vista puesta en volver cuanto antes a los terrenos de juego. El Valencia ha emitido un positivo parte médico sobre la operación.

Parte médico

El jugador del Valencia CF, Diego López, ha sido intervenido con éxito este miércoles de la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el último partido de LALIGA frente al FC Barcelona en el Camp de Mestalla.

La intervención quirúrgica la ha llevado a cabo el doctor Manuel Leyes y su equipo en la Clínica Olympia en Madrid, bajo la supervisión de Pedro López, director del departamento médico del Valencia CF.

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El jugador valencianista permanecerá en las próximas horas en observación hasta el alta hospitalaria.

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