La primera piedra del proyecto 26/27 del Valencia CF: renovaciones inminentes de Marta Mascarell y Esther Gómez

El Valencia CF Femenino ya trabaja en el proyecto de la temporada 26/27. Con el ascenso a la Liga F en el bolsillo después de la histórica final contra el Villarreal CF, el club se ha puesto manos a la obra en los despachos con el objetivo de confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la vuelta del equipo a la máxima categoría del fútbol español.

El primer paso es asegurarse la continuidad de algunas jugadoras que están llamadas a ser importantes la próxima campaña a las órdenes del técnico del ascenso Mikel Crespo. El plan renove para garantizar la continuidad del bloque del ascenso está en marcha y, según ha podido saber SUPER, el Valencia ya ha alcanzado a un acuerdo con dos jóvenes futbolistas. Se trata de Marta Mascarell y Esther Gómez. El club está cerrando los últimos flecos de sus nuevos contratos y las renovaciones podrían hacerse oficiales de forma inminente.

Marta Mascarell tiene 20 años y juega en la posición de extremo izquierda/delantera. La canterana, que llegó a la Academia en edad cadete, ha cerrado la temporada con una aportación de 6 goles (5 en Liga y uno en Copa). Esther Gómez, por su parte, acaba de cumplir los 23 años y es lateral izquierda. La defensa blanquinegra llegó a Paterna en julio de 2024 procedente del CP Cacereño.

MARTA MASCARELL Y ESTHER GÓMEZ CON EL VALENCIA CF / Valencia CF

Marta debutó en el primer equipo en septiembre de 2022 en Liga F y Esther, en enero de 2025, también en Liga F. Las dos son el resultado de la apuesta decidida del club por la cantera. Ambas hicieron la pretemporada el verano pasado, convencieron a Mikel Crespo y se ganaron en el campo la condición de jugadoras del primer equipo con ficha A.

Una apuesta, cuatro ascensos

Marta y Esther solo son la punta del iceberg de todo el trabajo que se está haciendo en las categorías inferiores durante los últimos años. Los números hablan por sí solos. El Femenino ha cerrado esta temporada un hito histórico en el Valencia CF con el ascenso del A a Liga F; el B, a 2ª RFEF; el C a 3ª RFEF; y el D a Autonòmica Valenta. Jugadoras y cuerpos técnicos celebraron recientemente los cuatro ascensos en la ciudad deportiva en un día muy especial para el club, que contará por primera vez con representación de tres equipos (A, B y C) en categorías nacionales.

El éxito del primer equipo del VCF Femenino ha venido acompañado por el triple ascenso en la Academia del VCF Femenino con la promoción a una categoría superior del VCF Femenino B, VCF Femenino C y VCF Femenino D, completando un registro histórico en el club.

Este triple ascenso pone de manifiesto la apuesta del club, tras haber integrado hace ahora 5 años a todos los equipos de la Academia del VCF Femenino en las instalaciones de la Ciutat Esportiva de Paterna, el buen hacer de los técnicos y los distintos departamentos y es, a su vez, un estímulo para continuar trabajando.