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El Valencia CF cierra la renovación del goleador Mario Domínguez: oportunidad en pretemporada con Corberán

El club alcanza un acuerdo con el 'killer' del Mestalla para ampliar la vinculación hasta el 30 de junio de 2028

Mario Domínguez marca su histórico 16º gol de la temporada con el Valencia Mestalla

Mario Domínguez marca su histórico 16º gol de la temporada con el Valencia Mestalla

La Voz del Puchades

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Andrés García

Andrés García

València

El Valencia CF ha llegado un acuerdo con Mario Domínguez para ampliar la vinculación con el delantero hasta el 30 de junio de 2028 en reconocimiento a su proyección y su espectacular temporada 25/26 con siendo el máximo goleador del VCF Mestalla con 19 goles. El atacante del filial tendrá la oportunidad de convencer a Corberán en pretemporada.

Mario Domínguez, de 22 años, lleva ocho temporadas en la Academia del Valencia CF en la que ingresó en edad de cadete y en la que ha ido progresando hasta ser la referencia ofensiva del filial.

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El delantero granadino, que llegó a debutar con el primer equipo en 2022 antes de lesionarse de gravedad, ha disputado esta temporada 38 partidos con el VCF Mestalla y ha anotado 16 goles en el Grupo III de Segunda RFEF y 3 goles en la Premier League International Cup, además de dar 4 asistencias. El olfato goleador de Mario Domínguez fue clave especialmente en el tramo final de temporada, ya que logró encadenar diez goles en ocho partidos consecutivos con el VCF Mestalla.

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